Botafogo demite técnico Martín Anselmi

Martín Anselmi não é mais o técnico do Botafogo. A confirmação do desligamento do argentino ocorreu no início da tarde deste domingo (22) por meio de nota oficial do Botafogo.



Mesmo após vencer o Bragantino por 2 a 1, no interior de São Paulo, na tarde deste sábado (21) pela 8° rodada do Brasileirão, o comandante não resistiu a má fase da equipe. O Glorioso, na semana passada, havia sido eliminado na Pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil no Rio de Janeiro.



Foram 18 jogos à frente do time com nove derrotas, sete vitórias e dois empates.



Rodrigo Bellão, do sub-20, será o interino até a chegada do próximo comandante.



Nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo anuncia que o argentino Martín Anselmi não é mais o treinador da equipe principal. A decisão foi comunicada ao profissional na manhã deste domingo (22).

Embora tenhamos grande apreço por Anselmi e sua comissão técnica, além de muito respeito por sua dedicação e ética de trabalho, não vimos a evolução, o progresso e os resultados que esperamos de um clube campeão, e acreditamos que uma mudança é necessária para atingir nossos objetivos nesta temporada e além. Dessa forma, o Clube seguirá por outros caminhos em seu projeto esportivo.

John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo treinador para os desafios da temporada 2026.

Rodrigo Bellão, treinador da equipe Sub-20, assumirá o comando do elenco de forma interina. O elenco alvinegro se reapresentará aos treinos na próxima terça-feira (24), no CT do Botafogo.

O Botafogo agradece a Anselmi e seus auxiliares pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios".