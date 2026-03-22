Domingo, 22 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl

Brasileira recoloca país no topo depois de 35 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/03/2026 às 15h03

Nauhany Silva venceu Victória Barros na final brasileira do Banana Bowl (ITF J500), na cidade catarinense de Gaspar. Na manhã deste domingo (22), Naná marcou as parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Com apenas 16 anos, ele se tornou a primeira brasileira campeã do torneio desde Roberta Burzagli em 1991.

A decisão de hoje em Santa Catarina recolocou duas brasileiras frente a frente pela primeira vez desde 1986, quando Gisele Miró conquistou o título vencendo Gisele Faria.

Naná acumula 21 vitórias seguidas no circuito mundial juvenil. Na semana passada, ela já havia sido campeã da Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.

Ontem, a paulista também disputou a final de duplas do Banana Bowl e ficou com o vice-campeonato, ao lado da argentina Sol Larraya. O título ficou com a romena Maia Burcescu e a jamaicana Alyssa James.

Antes do torneio,Naná era a 19ª do ranking mundial juvenil. Victória era a 12ª colocada. A campeã do evento em Gaspar (SC) recebe 500 pontos e a vice fica com 350.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Guilherme Schimidt é bronze no Grand Slam de Tbilisi

Judoca brasileiro leva primeira medalha em nova categoria de peso
Esportes Há 6 horas

Mixto supera Botafogo e vence primeira no Brasileiro Feminino

Em Cuiabá, donas da casa marcam 2 a 1 e fazem história na modalidade
Esportes Há 23 horas

Internacional vence Atlético-MG fora de casa

Gurias Coloradas fazem 1 a 0 com gol de Sorriso
Esportes Há 24 horas

Arthur Xavier é prata nos 100m costas em competição em Barcelona

No World Series de natação paralímpica, mineiro conquista 3º pódio
Esportes Há 24 horas

Matheus Lima fecha Mundial Indoor em sétimo nos 400m na Polônia

Após quebrar recorde sul-americano, brasileiro crava 46s17 na fina

Tenente Portela, RS
30°
Chuva
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.58 km/h Vento
55% Umidade
100% (4.13mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Segunda
34° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
34° 19°
Últimas notícias
Economia Há 34 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23
Esportes Há 3 horas

Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl
Economia Há 3 horas

Sexto lote do seguro-defeso será disponibilizado na terça-feira
Meio ambiente Há 3 horas

Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas
Esportes Há 4 horas

Guilherme Schimidt é bronze no Grand Slam de Tbilisi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,583,20 -2,90%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias