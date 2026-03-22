Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl

Nauhany Silva venceu Victória Barros na final brasileira do Banana Bowl (ITF J500), na cidade catarinense de Gaspar. Na manhã deste domingo (22), Naná marcou as parciais de 6/3, 4/6 e 6/3.

Com apenas 16 anos, ele se tornou a primeira brasileira campeã do torneio desde Roberta Burzagli em 1991.

A decisão de hoje em Santa Catarina recolocou duas brasileiras frente a frente pela primeira vez desde 1986, quando Gisele Miró conquistou o título vencendo Gisele Faria.

Naná acumula 21 vitórias seguidas no circuito mundial juvenil. Na semana passada, ela já havia sido campeã da Brasil Juniors Cup, em Porto Alegre.

Ontem, a paulista também disputou a final de duplas do Banana Bowl e ficou com o vice-campeonato, ao lado da argentina Sol Larraya. O título ficou com a romena Maia Burcescu e a jamaicana Alyssa James.

Antes do torneio,Naná era a 19ª do ranking mundial juvenil. Victória era a 12ª colocada. A campeã do evento em Gaspar (SC) recebe 500 pontos e a vice fica com 350.