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Guilherme Schimidt é bronze no Grand Slam de Tbilisi

Judoca brasileiro leva primeira medalha em nova categoria de peso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/03/2026 às 13h56

No Grand Slam de Tbilisi, neste domingo (22), Guilherme Schimidt (-90kg) conquistou o bronze no peso médio. Na luta pela medalha, o brasileiro imobilizou o uzbeque Nurbek Murtozoev até o ippon.

Esta foi a segunda medalha internacional dele em quatro competições que disputou até o momento, desde que retornou de cirurgia em nova categoria de peso.

Para Tbilisi, o país levou cinco atletas, e teve como segundo melhor resultado o sétimo lugar de Shirlen Nascimento (-57kg). Já Michel Augusto (-60kg), Willian Lima (-66kg) e Daniel Cargnin (-73kg) foram eliminados em suas primeiras lutas.

A próxima etapa do Circuito Mundial será em maio. No mês que vem, o desafio será o campeonato Pan-Americano entre 18 e 20. A delegação nacional será conhecida em seletiva no dia 01 em São Paulo.

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