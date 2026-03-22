Licitação para elaboração de projetos em BIM e execução de obra em escola de Porto Alegre é um dos destaques da Agenda Celic

A concorrência eletrônica para a contratação integrada de empresa para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia em BIM – Modelagem de Informação da Construção e para a execução de obra em sistema construtivo convencional para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Farjat, em Porto Alegre, é um dos destaques entre os certames do Governo Estadual de 23 a 27 de março. A agenda é organizada pela Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A contratação inclui os projetos básicos, executivos e “as built” — atualização do projeto executivo após finalização da obra. A metodologia BIM integra dados e processos em um modelo digital, promovendo maior precisão, coordenação entre disciplinas, detecção antecipada de interferências e eficiência na gestão do ciclo de vida da edificação. Os projetos serão elaborados a partir do anteprojeto de arquitetura desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). A escola, localizada no bairro Belém Velho, possui área total construída estimada em 2.991,45m².

O certame é solicitado pela SOP e está programado para esta quarta-feira (25/3), às 9h30.

Barragem

Também está na Agenda Celic a concorrência eletrônica para a contratação, por técnica e preço, de empresa para a elaboração de anteprojeto dos canais de distribuição de água da Barragem do Arroio Taquarembó, conforme documentos técnicos indicados no processo. A barragem está localizada entre os municípios de Dom Pedrito, Lavras do Sul e Rosário do Sul, na Região da Campanha. Também solicitada pela SOP, a licitação ocorre na quarta-feira (25/3), às 14h.

Estão previstas, ainda, licitações para a aquisição de materiais de segurança e proteção, assim como materiais médico-hospitalares, entre outras. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG

Edição: Secom