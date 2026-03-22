Domingo, 22 de Março de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Licitação para elaboração de projetos em BIM e execução de obra em escola de Porto Alegre é um dos destaques da Agenda Celic

A concorrência eletrônica para a contratação integrada de empresa para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia em BIM – Modelagem de I...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/03/2026 às 10h22
Licitação para elaboração de projetos em BIM e execução de obra em escola de Porto Alegre é um dos destaques da Agenda Celic
-

A concorrência eletrônica para a contratação integrada de empresa para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia em BIM – Modelagem de Informação da Construção e para a execução de obra em sistema construtivo convencional para a Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Farjat, em Porto Alegre, é um dos destaques entre os certames do Governo Estadual de 23 a 27 de março. A agenda é organizada pela Central de Licitações do Estado (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

A contratação inclui os projetos básicos, executivos e “as built” — atualização do projeto executivo após finalização da obra. A metodologia BIM integra dados e processos em um modelo digital, promovendo maior precisão, coordenação entre disciplinas, detecção antecipada de interferências e eficiência na gestão do ciclo de vida da edificação. Os projetos serão elaborados a partir do anteprojeto de arquitetura desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP). A escola, localizada no bairro Belém Velho, possui área total construída estimada em 2.991,45m².

O certame é solicitado pela SOP e está programado para esta quarta-feira (25/3), às 9h30.

Barragem

Também está na Agenda Celic a concorrência eletrônica para a contratação, por técnica e preço, de empresa para a elaboração de anteprojeto dos canais de distribuição de água da Barragem do Arroio Taquarembó, conforme documentos técnicos indicados no processo. A barragem está localizada entre os municípios de Dom Pedrito, Lavras do Sul e Rosário do Sul, na Região da Campanha. Também solicitada pela SOP, a licitação ocorre na quarta-feira (25/3), às 14h.

Estão previstas, ainda, licitações para a aquisição de materiais de segurança e proteção, assim como materiais médico-hospitalares, entre outras. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© EBC
Geral Há 1 dia

Presidente da EBC visita China e amplia projetos de cooperação

André Basbaum falou a estudantes na Universidade de Pequim

 Fachada da Rua Siqueira Campos demonstra a imponência e a beleza da edificação tombada em 1987 -Foto: Robson Nunes/Ascom Sefaz
Fazenda Há 1 dia

Governo do Estado celebra 136 anos da Secretaria da Fazenda com entrega de 50% do restauro de seu prédio histórico

Comemorando 136 anos da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) neste sábado (21/3), o governo Leite entrega, ao Centro Histórico de Porto Alegre, u...
Geral Há 1 dia

Rio terá banco genético para ajudar na identificação de desaparecidos

Banco estadual será ligado à rede nacional já existente
Geral Há 1 dia

Ator e diretor teatral Juca de Oliveira morre, aos 91 anos, em SP

Ele estava internado desde o dia 13 deste mês no Sírio Libanês

 -
Fazenda Há 1 dia

Menor Preço Brasil: tecnologia do governo gaúcho que coloca economia na palma da mão de milhões de brasileiros

Uma solução nascida no Rio Grande do Sul continua transformando a forma como brasileiros planejam suas compras. O Menor Preço Brasil, aplicativo de...

Tenente Portela, RS
30°
Chuva
Mín. 20° Máx. 33°
32° Sensação
2.58 km/h Vento
55% Umidade
100% (4.13mm) Chance chuva
06h39 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Segunda
34° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Quinta
31° 19°
Sexta
34° 19°
Últimas notícias
Economia Há 34 minutos

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 13 milhões; quina saiu para 23
Esportes Há 3 horas

Naná Silva vence final brasileira e fatura Banana Bowl
Economia Há 3 horas

Sexto lote do seguro-defeso será disponibilizado na terça-feira
Meio ambiente Há 3 horas

Projeto do governo estadual baseado em economia solidária recupera 300 nascentes e distribui 3,9 mil mudas de espécies nativas
Esportes Há 4 horas

Guilherme Schimidt é bronze no Grand Slam de Tbilisi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,12%
Euro
R$ 6,15 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,583,20 -2,90%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2987 (21/03/26)
16
17
20
28
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6982 (21/03/26)
21
25
26
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3642 (21/03/26)
01
02
04
05
06
07
09
10
12
13
14
18
20
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2902 (20/03/26)
05
12
21
25
29
31
33
36
46
47
50
54
58
60
61
66
68
72
78
83
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2939 (20/03/26)
04
05
09
10
13
22
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias