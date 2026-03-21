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Menor Preço Brasil: tecnologia do governo gaúcho que coloca economia na palma da mão de milhões de brasileiros

Uma solução nascida no Rio Grande do Sul continua transformando a forma como brasileiros planejam suas compras. O Menor Preço Brasil, aplicativo de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/03/2026 às 10h37
Menor Preço Brasil: tecnologia do governo gaúcho que coloca economia na palma da mão de milhões de brasileiros
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Uma solução nascida no Rio Grande do Sul continua transformando a forma como brasileiros planejam suas compras. O Menor Preço Brasil, aplicativo desenvolvido pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual e da Procergs – Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio Grande do Sul, completou mais um ciclo de expansão, consolidando-se como uma das principais ferramentas públicas de comparação de preços no país. Com consultas em tempo real baseadas nas notas fiscais eletrônicas, o aplicativo já ultrapassou 86,5 milhões de pesquisas desde que foi lançado nacionalmente, em novembro de 2019.

O crescimento nos últimos anos confirma o avanço da tecnologia gaúcha. No último mês, 56,6 mil usuários estiveram ativos, e o número total de instalações seguiu em alta tanto no Android quanto no iOS. Somente no último ano, o sistema operacional da Apple passou de 49,4 mil para 66,9 mil instalações ativas, enquanto no Android o salto foi de 42,2 mil para 52,4 mil, um sinal claro da ampliação do público e da confiança na ferramenta.

Pesquisa rápida, economia real

O funcionamento é simples: basta digitar o produto, ajustar o raio da busca, de 1 a 30 quilômetros, e visualizar os preços praticados pelos estabelecimentos próximos. Os valores são atualizados diretamente a partir das notas fiscais emitidas em cada Estado, o que garante precisão e agilidade.

Desde o início de 2026, o Menor Preço Brasil já processou 581,6 milhões de notas fiscais, somando mais de 41,7 bilhões de documentos analisados desde seu lançamento. Esses dados retornaram mais de 1,45 bilhão de itens aos cidadãos em todo o país ao longo dos anos, permitindo decisões de compra mais informadas.

As consultas podem ser organizadas por menor preço, maior preço, distância ou data da venda, quanto mais recente a nota, maior a chance de o valor ainda estar válido. E o recurso mais usado continua sendo o de combustíveis, que permite comparar preços de gasolina, etanol, diesel, GNV e gasolina aditivada em poucos segundos.

Lista de compras: o recurso que ganhou o país

Lançada em 2024, a Lista de Compras tornou-se uma das funções preferidas dos usuários. Ela permite adicionar até dez itens e descobrir qual estabelecimento oferece o menor valor total para a compra completa, em um raio de até cinco quilômetros.

O recurso, inicialmente criado no Menor Preço Nota Gaúcha, agora se espalha pelas rotinas de consumidores de todos os cantos do país, especialmente em tempos de orçamento apertado.

Uso nacional

Hoje, o Menor Preço Brasil é utilizado por diversas unidades federativas, com destaque para os Estados que mais registraram consultas nos últimos 30 dias:

  • Rio de Janeiro– 33,62%
  • Espírito Santo– 13,60%
  • Rio Grande do Norte– 8,58%
  • Rondônia– 6,18%
  • Pará– 6,17%
  • Rio Grande do Sul– 6,08%
  • Pernambuco– 6,07%

Evolução constante: do combate à inflação aos desafios da pandemia

Desde o lançamento, o aplicativo passou por melhorias contínuas. Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, ganhou um botão especial para itens essenciais, como máscaras e álcool em gel, uma ferramenta essencial em meio à alta volatilidade de preços e à escassez em alguns períodos.

Além disso, a obrigatoriedade do login via conta gov.br, implementada em 2020, reforçou a segurança no acesso e na proteção dos dados dos usuários, alinhando o Menor Preço Brasil às principais plataformas de serviços públicos digitais.

Tecnologia gaúcha a serviço do país

A expansão nacional do aplicativo só foi possível graças ao Convênio de Cooperação Técnica firmado no âmbito do Confaz, que permitiu que 21 Estados e o Distrito Federal incorporassem a tecnologia desenvolvida no Rio Grande do Sul. A base de dados utilizada é a mesma que estrutura a Sefaz Virtual RS, responsável pelo processamento de documentos fiscais eletrônicos para a maior parte do país.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, explicou que a trajetória do aplicativo reflete seu impacto direto na vida das pessoas. “É uma ferramenta que democratiza o acesso à informação e permite que cada consumidor planeje suas compras com mais segurança, praticidade e economia”, destacou.

A percepção é compartilhada pelo diretor-presidente da Procergs, Luiz Fernando Záchia, que ressaltou o papel da tecnologia desenvolvida no Estado. “É importante constatarmos que nossas soluções, desenvolvidas em parceria com a Receita, estão contribuindo para tornar o Estado mais moderno, ágil e inovador, a partir da transformação digital em curso hoje no governo. E esse avanço não beneficia apenas o Rio Grande do Sul, ele está ajudando a modernizar também a experiência dos consumidores em diversas regiões do Brasil”, concluiu Záchia.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

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