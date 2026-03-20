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Governador participa do lançamento da pedra fundamental de novo complexo imobiliário e de lazer em Gramado

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (20/3), do ato de lançamento da pedra fundamental das obras doresortClub Med Gramado, no m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 19h43
Governador participa do lançamento da pedra fundamental de novo complexo imobiliário e de lazer em Gramado
Leite destaca políticas de atração de investimentos no lançamento do Club Med Gramado -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (20/3), do ato de lançamento da pedra fundamental das obras doresortClub Med Gramado, no município da Serra gaúcha. A unidade da rede francesa de alto padrão integrará o complexo turístico e imobiliário Sirena Gramado, do grupo DC Set, no Bairro Mato Queimado. O investimento é de R$ 1 bilhão e prevê a geração de cerca de 600 empregos.

O governador, ao lado da diretoria do Club Med e do grupo DC Set, visitou o local onde oresortserá instalado e participou do descerramento da pedra fundamental do empreendimento. A previsão é de que as obras sejam concluídas em julho de 2027.

A fotografia é um plano médio e fechado que captura o governador Eduardo Leite em um momento de discurso ou explicação durante um evento institucional. Elementos Principais O Governador: Eduardo Leite, com barba aparada e cabelo curto, está posicionado no centro da imagem. Ele veste um traje esporte fino, composto por um blazer azul-marinho de botões sobre uma camiseta branca básica. A Ação: Ele segura um microfone com a mão direita e gesticula com a mão esquerda à frente do corpo, com os dedos semi-abertos, como se estivesse enfatizando um ponto ou explicando algo ao público. Sua expressão facial é focada e serena, com o olhar direcionado para a esquerda da câmera. O Ambiente: O fundo é composto por um painel de parede com uma textura de tecido dourado e um padrão de damasco clássico e elegante. A iluminação é suave e uniforme, típica de um evento corporativo ou conferência. Contexto A imagem registra a participação do governador na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Club Med Gramado, reforçando o compromisso do Estado com o turismo e o desenvolvimento econômico.
Leite ressalta legado de empreendedores locais no turismo -Foto: Maurício Tonetto/Secom
O governador destacou a relevância de Gramado como destino turístico e o destaque que o empreendimento internacional vai trazer para a cidade. “Gramado é um ícone do turismo no Brasil, um case de sucesso que é referência para o setor e um destino desejado por brasileiros de todas as regiões. Isso foi construído ao longo de décadas com a força e o trabalho dos empreendedores locais, que aproveitaram a atmosfera única da Serra gaúcha e implementaram atrativos turísticos de sucesso. Agora, com a chegada de um investimento de R$ 1 bilhão, todo esse ecossistema turístico se posiciona de forma ainda mais destacada nacionalmente e internacionalmente, com um impacto muito positivo para a economia da região e de todo o Estado”, disse.

Ambiente competitivo para atrair capital privado

O grupo Club Med conta com mais de 70 resorts de luxo espaçados em 26 países. A unidade de Gramado será a quarta do Brasil e contará com 250 quartos. O governo esteve ao lado do projeto atuando para a sua viabilização com responsabilidade técnica, agilidade e segurança jurídica, garantindo que todas as etapas fossem cumpridas com rigor ambiental, respeito ao território e previsibilidade para o investidor.

Empreendimento, que tem entrega prevista para 2027, consolida Serra gaúcha como destino turístico internacional -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Empreendimento, que tem entrega prevista para 2027, consolida Serra gaúcha como destino turístico internacional -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Leite ressaltou a importância da criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo para alavancar o desenvolvimento. “É papel do Estado construir um ambiente favorável e atrativo para investimentos que vão promover desenvolvimento, emprego e renda. Fizemos isso aqui no Rio Grande do Sul e esse grande investimento privado é uma demonstração de confiança no nosso Estado e a prova de que essa política dá resultados.”

“Atuamos com responsabilidade revisando prazos e processos de licenciamentos e com programas como o Prograntur, pensado para apoiar empreendimentos voltados ao turismo. O capital financeiro é alocado onde o empreendedor observa que vai ter maior retorno e, por isso, atuamos sobre todas essas áreas para tornar o Estado mais competitivo e atrativo”, enfatizou o governador.

O Prograntur é o Programa de Subsídio de Juros para Grandes Empreendimentos Voltados ao Turismo, criado por decreto em agosto de 2025 para incentivar o setor que é prioritário dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS.

Texto: Thamiris Mondin/Secom
Edição: Secom

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