Governador participa do lançamento da pedra fundamental de novo complexo imobiliário e de lazer em Gramado

O governador Eduardo Leite participou, nesta sexta-feira (20/3), do ato de lançamento da pedra fundamental das obras doresortClub Med Gramado, no município da Serra gaúcha. A unidade da rede francesa de alto padrão integrará o complexo turístico e imobiliário Sirena Gramado, do grupo DC Set, no Bairro Mato Queimado. O investimento é de R$ 1 bilhão e prevê a geração de cerca de 600 empregos.

O governador, ao lado da diretoria do Club Med e do grupo DC Set, visitou o local onde oresortserá instalado e participou do descerramento da pedra fundamental do empreendimento. A previsão é de que as obras sejam concluídas em julho de 2027.

Leite ressalta legado de empreendedores locais no turismo -Foto: Maurício Tonetto/Secom O governador destacou a relevância de Gramado como destino turístico e o destaque que o empreendimento internacional vai trazer para a cidade. “Gramado é um ícone do turismo no Brasil, um case de sucesso que é referência para o setor e um destino desejado por brasileiros de todas as regiões. Isso foi construído ao longo de décadas com a força e o trabalho dos empreendedores locais, que aproveitaram a atmosfera única da Serra gaúcha e implementaram atrativos turísticos de sucesso. Agora, com a chegada de um investimento de R$ 1 bilhão, todo esse ecossistema turístico se posiciona de forma ainda mais destacada nacionalmente e internacionalmente, com um impacto muito positivo para a economia da região e de todo o Estado”, disse.

Ambiente competitivo para atrair capital privado

O grupo Club Med conta com mais de 70 resorts de luxo espaçados em 26 países. A unidade de Gramado será a quarta do Brasil e contará com 250 quartos. O governo esteve ao lado do projeto atuando para a sua viabilização com responsabilidade técnica, agilidade e segurança jurídica, garantindo que todas as etapas fossem cumpridas com rigor ambiental, respeito ao território e previsibilidade para o investidor.

Empreendimento, que tem entrega prevista para 2027, consolida Serra gaúcha como destino turístico internacional -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Leite ressaltou a importância da criação de um ambiente favorável ao empreendedorismo para alavancar o desenvolvimento. “É papel do Estado construir um ambiente favorável e atrativo para investimentos que vão promover desenvolvimento, emprego e renda. Fizemos isso aqui no Rio Grande do Sul e esse grande investimento privado é uma demonstração de confiança no nosso Estado e a prova de que essa política dá resultados.”

“Atuamos com responsabilidade revisando prazos e processos de licenciamentos e com programas como o Prograntur, pensado para apoiar empreendimentos voltados ao turismo. O capital financeiro é alocado onde o empreendedor observa que vai ter maior retorno e, por isso, atuamos sobre todas essas áreas para tornar o Estado mais competitivo e atrativo”, enfatizou o governador.

O Prograntur é o Programa de Subsídio de Juros para Grandes Empreendimentos Voltados ao Turismo, criado por decreto em agosto de 2025 para incentivar o setor que é prioritário dentro do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS.