Sexta, 20 de Março de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul conclui décima fase da Operação Mute de enfrentamento ao crime organizado

O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), finalizou nesta sexta-feira (20/3...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 18h13
Rio Grande do Sul conclui décima fase da Operação Mute de enfrentamento ao crime organizado
Objetivo foi desarticular comunicações ilícitas, por meio da apreensão de celulares, drogas e outros itens irregulares -Foto: Jonathan Silva/Ascom Polícia Penal

O governo do Estado, por meio da Polícia Penal, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), finalizou nesta sexta-feira (20/3) a décima fase da Operação Mute. A ação integrada, coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), é mais um mecanismo de fortalecimento de estratégias no enfrentamento ao crime organizado.

De abrangência nacional, a mobilização tem por objetivo desarticular comunicações ilícitas no sistema prisional, por meio da apreensão de celulares, drogas e outros materiais irregulares.

Nos três dias, 102 servidores da Polícia Penal foram mobilizados para a operação nas penitenciárias gaúchas -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Nos três dias, 102 servidores da Polícia Penal foram mobilizados para a operação nas penitenciárias gaúchas -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Ações realizadas

Na quarta-feira (18/3), na Penitenciária Estadual de Porto Alegre, 46 servidores participaram do primeiro dia da operação e 111 presos foram movimentados. Foram localizados 54 aparelhos celulares, 48 fontes de carregador, 54 cabos USB, 38 fones de ouvido, além de substâncias semelhantes à maconha e à cocaína.

Na quinta-feira (19/3), 89 servidores estiveram na Penitenciária Estadual de Charqueadas III, e 181 presos foram movimentados. Na unidade foram achados 18 aparelhos celulares e 13 chips.

Já na manhã desta sexta-feira (20/3), no Complexo Prisional de Canoas, foram encontrados 17 aparelhos celulares e 13 chips. No total, 92 servidores participaram do procedimento, e 149 presos movimentados.

“É importante destacar que ações como essa são contínuas e fazem parte de uma política permanente de enfrentamento à criminalidade, que buscam contribuir para a proteção da sociedade e para a manutenção de um ambiente prisional mais seguro e organizado”, destacou o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom.

Ação conjunta é potencializada pelos investimentos contínuos do governo do Estado na segurança no sistema prisional do RS -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Ação conjunta é potencializada pelos investimentos contínuos do governo do Estado na segurança no sistema prisional do RS -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Resultados da 10ª fase da operação

Ao total, nos três dias, os policiais encontraram 89 celulares, 48 carregadores, 54 cabos USB e 26 chips. O efetivo empregado nesta fase foi de 102 servidores. Essa ação conjunta é potencializada pelos investimentos contínuos do governo do Estado no sistema prisional, que têm garantido melhores condições de trabalho aos servidores e de cumprimento de pena às pessoas privadas de liberdade, além da ampliação da segurança nas unidades e maior controle interno.

“A Operação Mute é mais uma ação de enfrentamento ao crime organizado, de forma integrada entre todos os sistemas prisionais do país, reforçando aquilo que já é desenvolvido pelos servidores da Polícia Penal gaúcha: garantir a segurança e o funcionamento das unidades prisionais, retirando permanentemente, qualquer material ilícito que não deveria estar ali", pontuou o superintendente da Polícia Penal, Sergio Dalcol.

Ao total, nos três dias, os policiais encontraram 89 celulares, 48 carregadores, 54 cabos USB e 26 chips -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Ao total, nos três dias, os policiais encontraram 89 celulares, 48 carregadores, 54 cabos USB e 26 chips -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Tecnologia

Assim como na nona fase da Mute, realizada em novembro, o Departamento de Inteligência e Assuntos Estratégicos (Diae) da SSPS utilizou, em dois dias da operação, um detector de junção não linear para detecção e localização de dispositivos eletrônicos escondidos. Desta forma, mesmo que estejam desligados ou transmitindo via cabo ou wi-fi, é possível localizá-los em paredes, tetos e móveis, incluindo componentes miniaturizados como cartões SIM.

Detector usado na operação permite localizar dispositivos eletrônicos escondidos mesmo que estejam desligados -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Detector usado na operação permite localizar dispositivos eletrônicos escondidos mesmo que estejam desligados -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Sobre a Mute

A operação ocorre de forma simultânea em todas as unidades da federação e busca enfrentar as comunicações proibidas no interior das unidades prisionais por meio de revistas estratégicas orientadas por ações de inteligência.

A iniciativa contribui para ampliar a segurança dentro e fora das unidades prisionais. Mais do que apreender materiais ilícitos, a operação fortalece a presença do Estado nesses espaços e reforça a segurança pública por meio de medidas coordenadas que interrompem comunicações ilegais e dificultam articulações criminosas. A ação também fomenta a padronização de rotinas e procedimentos de revista, ampliando a fiscalização e o controle no sistema prisional.

Operação ocorreu de forma simultânea em todas as unidades da federação por meio de revistas estratégicas e ações de inteligência -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Operação ocorreu de forma simultânea em todas as unidades da federação por meio de revistas estratégicas e ações de inteligência -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

Texto: Ascom SSPS, com informações da Senappen
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
No encontro, foram apresentadas as orientações que irão nortear o ciclo, com ênfase nas informações do Sistema de Monitoramento -Foto: Marcelo Bergter/Ascom SPGG
Planejamento Há 2 horas

Governo do Estado realiza abertura do 1º ciclo de monitoramento de repasses federais de 2026

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) realizou, nesta sexta-feira (20/3), no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari...

 Parceria da SSPS e Polícia Penal com o IGP integra estratégias voltadas à promoção da justiça social e inclusão -Foto: Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 7 horas

Governo do Estado emite mais de 200 carteiras de identidade para apenados na Penitenciária de Bento Gonçalves

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e a Polícia Penal realizaram na terça e quarta-feira (17 e 18...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Geral Há 7 horas

“Negociamos com os caminhoneiros”, diz Boulos sobre greve da categoria

Profissionais decidiram não paralisar o transporte de mercadorias

 Inauguração fortalece atuação institucional da Polícia Penal no norte do RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Sistema prisional Há 7 horas

Governo do Estado inaugura nova sede da 4ª Delegacia Regional em Passo Fundo

A Polícia Penal inaugurou, na quinta-feira (19/3), em Passo Fundo, a nova sede da 4ª Delegacia Regional da Polícia Penal (4ª DRPP), estrutura respo...

 Receita Federal ainda permite usar o Portal e-CAC e o aplicativo de celular para preencher declaração. (Foto: Bruno Todeschini / Agencia RBS)
Imposto de Renda Há 9 horas

Receita Federal antecipou liberação do download do Programa do IRPF 2026

Com a novidade, os contribuintes já podem baixar o PGD IRPF e iniciar o preenchimento da declaração com antecedência, garantindo mais comodidade e facilitando a organização da documentação.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
27° Sensação
1.15 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h38 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Sábado
35° 19°
Domingo
33° 19°
Segunda
32° 20°
Terça
28° 19°
Quarta
31° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 29 minutos

Moraes pede parecer da PGR sobre prisão domiciliar para Bolsonaro
Justiça Há 49 minutos

MPT faz acordo com Meta para identificar perfis com trabalho infantil
Direitos Humanos Há 49 minutos

Fome recua mais em lares com Bolsa Família chefiados por mulher
Aniversário Há 1 hora

Derrubadas celebra 34 anos de emancipação nesta sexta-feira
Tecnologia Há 1 hora

Instituto da Oportunidade Social inicia ano letivo com vagas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +1,86%
Euro
R$ 6,15 +1,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,70%
Bitcoin
R$ 398,682,41 +0,22%
Ibovespa
176,219,40 pts -2.25%
Mega-Sena
Concurso 2986 (19/03/26)
01
05
13
26
41
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6980 (19/03/26)
07
08
66
76
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3640 (19/03/26)
01
04
06
07
09
10
11
13
14
15
16
18
19
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias