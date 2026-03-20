Em Jaraguá do Sul, governador Jorginho Mello lança primeira edição da Estação Outono

Proposta faz parte do Estações do Turismo, iniciativa que promove o estado durante todo o ano – Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSC

O governador Jorginho Mello lançou nesta sexta-feira, 20, a Estação Outono, na cidade de Jaraguá do Sul. A novidade faz da parte das ações de estímulo ao turismo em Santa Catarina durante todo o ano. O Governo já havia feito promoções para as estações Verão, Inverno e Primavera. Durante o evento também foi entregue o Plano de Desenvolvimento do Turismo de Bem-estar e Termalismo para 20 cidades.

Com o tema Natureza para Sentir, Aventura para Viver e Bem-Estar para Renovar, a temporada de outono convida visitantes e moradores a redescobrirem Santa Catarina sob uma nova perspectiva: paisagens mais tranquilas, clima ameno, experiências ao ar livre e momentos voltados ao descanso, à contemplação e à qualidade de vida.

“Antes, tinha temporada de verão e depois o negócio murchava. Nós separamos por estações, estação de verão, de outono, inverno e primavera. Santa Catarina é um estado festeiro, nós temos 700 festas cadastradas, grandes, médias, pequenas, regionais, locais. Estamos terminando a estação de verão agora. Precisamos fazer com que o turismo, que movimenta 54 atividades, não esfrie. Assim a gente continua aquecendo a economia com pousadas, hotéis, turismo termal, de descanso, de bem-estar. E nada melhor do que prestigiar Jaraguá do Sul e região neste momento”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A proposta da estação é valorizar a diversidade natural catarinense e estimular vivências, que vão desde trilhas, cicloturismo e turismo de aventura até experiências de termalismo, bem-estar, gastronomia regional e turismo rural. O outono também é um período ideal para explorar destinos com mais calma, aproveitando cenários naturais, serras, vales e litoral em um ritmo diferente

“A cada ano de governo nós lançamos uma estação. Primeiro ano do primeiro mandato, Estação Verão, que é o maior indutor do turismo catarinense. Depois, Inverno, Primavera e agora chega a estação Outono. Pra mim, a estação mais completa de Santa Catarina, onde nós temos um clima ameno, nós trouxemos aqui pro Vale dos Encantos essa região lindíssima de apenas sete municípios, mas que compreende um mosaico de experiências para serem vividas. Trilhas, cachoeiras, arvorismo, esporte de aventura. Santa Catarina tem se posicionado cada vez mais como destino completo, um destino que pode ser visitado e usufruído o ano todo”, explicou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segurança Pública

Para dar tranquilidade a quem vem visitar Santa Catarina durante a Estação Outono, o Governo do Estado, dedicou atenção especial à segurança pública.

“A Polícia Militar, a Civil, a Científica e o Corpo de Bombeiros Militar estão com as suas atividades voltadas com esse olhar atento para esse momento a fim de assegurar que as pessoas tenham garantida a sua segurança nesses momentos. O Corpo de Bombeiros Militar, aqui na região, lançou recentemente mais um batalhão, com um olhar atento às questões do turismo de aventura. A Polícia Militar trabalhando de modo integrado seu policiamento ostensivo, seu policiamento rodoviário, seu policiamento ambiental. E também a Polícia Civil e a Polícia Científica, com um olhar prioritário para as ocorrências.”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff.

Foto: Reprodução/Secom SC

Corpo de Bombeiros

Com a ativação do 16º Batalhão em Jaraguá do Sul ocorre o fortalecimento da capacidade de resposta da Corporação, ampliação da presença institucional no Norte do estado e consolidação de um modelo de gestão territorial mais ágil, regionalizado e preparado para atender às demandas da população com maior eficiência.

Outras ações:

Ativação da 4 Região Bombeiro Militar em Blumenau compreendendo Jaraguá do Sul compreendendo 64 municípios – 498 Bombeiros Militares atuando na Região

Foco na prevenção

Cartilha com orientações dos cuidados em trilhas

Atuação do helicóptero Arcanjo -03

Trabalho da Cinotecnia com cães de busca e resgate

Equipes especializadas para buscas e resgate

E com a mudança de estação, o foco operacional se adapta ao comportamento típico do período. No outono, aumenta a procura por experiências ligadas ao turismo rural, ecoturismo, trilhas, mirantes, cachoeiras e deslocamentos para regiões de serra e interior

Polícia Militar



Para garantir que moradores e visitantes possam aproveitar a estação com tranquilidade, a PMSC prepara uma operação especial inspirada nas experiências bem-sucedidas das Operações Estação Verão e Inverno.

No outono de 2026, a Polícia Militar desempenhará papel essencial para que cada evento ocorra em clima de paz e segurança. Agora, no outono, a corporação adapta práticas da Estação Verão e Inverno para grandes eventos culturais e religiosos, garantindo ordem e segurança.

O Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv) intensificará a fiscalização nas rodovias estaduais, especialmente nos acessos às cidades turísticas. O objetivo é prevenir acidentes, orientar motoristas e assegurar mobilidade durante os períodos de maior fluxo.

O Comando da Polícia Militar Ambiental (CPMA) estará presente em áreas de turismo rural e ecológico, como o Vale Europeu e o Oeste Catarinense. Além da fiscalização, haverá ações educativas para reforçar a imagem de Santa Catarina como destino sustentável.

Foto: Reprodução/Secom SC

Polícia Científica

A Polícia Científica de Santa Catarina deve atuar com 282 servidores nas áreas de maior volume de turismo durante o Outono. O efetivo será aumentado em cerca de 30% depois da nomeação de novos concursados pelo governador Jorginho Mello.

Polícia Civil

A Polícia Civil de Santa Catarina chega à Estação Outono com efeito reforçado de 85 policiais nas sete cidades do Vale dos Encantos. Durante o período devem realizar trabalho intensivo para cumprimento de mandados de prisão. Orientações em mídias para conscientização contra golpes e uso de redes sociais, além de palestras em estabelecimentos de ensino. Além de fiscalização de jogos e diversões em locais sensíveis à criminalidade.

Vale ressaltar que Santa Catarina começou o ano de 2026 com recordes de redução de indicadores de crimes contra a vida e contra o patrimônio nos meses de janeiro e fevereiro, com alguns dos menores resultados dos últimos 19 anos para os respectivos períodos