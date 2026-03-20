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Governo do Estado inaugura nova sede da 4ª Delegacia Regional em Passo Fundo

A Polícia Penal inaugurou, na quinta-feira (19/3), em Passo Fundo, a nova sede da 4ª Delegacia Regional da Polícia Penal (4ª DRPP), estrutura respo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/03/2026 às 12h19
Governo do Estado inaugura nova sede da 4ª Delegacia Regional em Passo Fundo
Inauguração fortalece atuação institucional da Polícia Penal no norte do RS -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

A Polícia Penal inaugurou, na quinta-feira (19/3), em Passo Fundo, a nova sede da 4ª Delegacia Regional da Polícia Penal (4ª DRPP), estrutura responsável pela gestão administrativa e operacional das 13 unidades penais da região do Alto Uruguai. O espaço foi planejado para ampliar a capacidade de atendimento da delegacia e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores, fortalecendo a atuação institucional da Polícia Penal no norte do Estado.

Durante a solenidade, o secretário de Sistema Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, destacou que a modernização das estruturas destinadas aos servidores da Polícia Penal é essencial para que o trabalho de qualidade se mantenha. “A garantia de um ambiente profissional adequado integra uma estratégia de fortalecimento institucional, reconhecendo que, embora presídios, infraestrutura e tecnologias sejam fundamentais, são os servidores – maior ativo do sistema penitenciário – os responsáveis por assegurar, com excelência, o funcionamento das unidades no Estado”, afirmou.

A regional exerce papel estratégico no acompanhamento das atividades penitenciárias, na organização administrativa e no apoio operacional às casas prisionais da região do Alto Uruguai.

"A garantia de um ambiente profissional adequado integra uma estratégia de fortalecimento institucional", disse Pozzobom -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

Durante o evento, o diretor do Departamento de Monitoração Eletrônica, Antônio Reisser, ressaltou que a nova sede representa um avanço importante no processo de modernização institucional. “O espaço foi pensado para atender com mais qualidade às necessidades da 4ª Região, integrando setores essenciais da atividade administrativa, operacional e técnica. É uma estrutura que fortalece o trabalho da Polícia Penal e contribui diretamente para uma gestão mais organizada, eficiente e preparada para os desafios do sistema prisional,” disse.

Sobre o espaço

A nova estrutura dispõe de 424 metros quadrados e tem origem em um contrato de locação ao custo de R$ 12,5 mil ao mês. Sua readequação foi custeada pelo proprietário do imóvel, tendo sua reforma durado de janeiro a agosto de 2025. O espaço foi concebido para abrigar setores fundamentais à atuação da delegacia, como área para reuniões, cursos de capacitação e treinamentos específicos.

O local também dispõe de espaços destinados ao Grupo de Intervenção Rápida (GIR), à Agência Regional de Inteligência Penitenciária (Aripen), ao Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico da 4ª Região (IPME-4) e à Seção de Atendimento ao Servidor da Polícia Penal.

Nova estrutura tem 424 metros quadrados -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal
Nova estrutura tem 424 metros quadrados -Foto: Rafa Marin/Ascom Polícia Penal

“Esse espaço representa melhores condições para o trabalho dos servidores e para o aprimoramento da gestão penitenciária em toda a nossa área de abrangência”, destacou a delegada regional da 4ª Região, Manuela Peliciolli

Texto: Marcelle Schleinstein/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

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