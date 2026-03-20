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Receita Federal antecipou liberação do download do Programa do IRPF 2026

Com a novidade, os contribuintes já podem baixar o PGD IRPF e iniciar o preenchimento da declaração com antecedência, garantindo mais comodidade e facilitando a organização da documentação.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Governo Federal
20/03/2026 às 10h54
Receita Federal antecipou liberação do download do Programa do IRPF 2026
Receita Federal ainda permite usar o Portal e-CAC e o aplicativo de celular para preencher declaração. (Foto: Bruno Todeschini / Agencia RBS)

A Receita Federal liberou ontem, 19/03, o download do Programa Gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (PGD IRPF 2026).

Com a novidade, os contribuintes já podem baixar o PGD IRPF e iniciar o preenchimento da declaração com antecedência, garantindo mais comodidade e facilitando a organização da documentação.

Segundo a área técnica, a antecipação foi possível graças ao aprimoramento dos processos internos e à integração das equipes envolvidas no desenvolvimento, homologação e publicação das ferramentas digitais. O objetivo perseguido pelas equipes é sempre oferecer ao cidadão um serviço mais ágil, estável e acessível.

O período oficial de entrega das declarações permanece inalterado, a partir de 23/3, mas a liberação antecipada do programa permite que os contribuintes se preparem com mais tranquilidade, especialmente aqueles que não utilizam a declaração pré-preenchida e desejam garantir lugar no grupo de restituição prioritária.

O download do PGD IRPF já está disponível neste link.

Categoria

Finanças, Impostos e Gestão Pública

 

 

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