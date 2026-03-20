Homem é investigado por estelionato após alugar veículos e revendê-los em Ijuí

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de aplicar golpes envolvendo a locação e a revenda irregular de veículos em Ijuí.

Segundo os registros, o suspeito alugou um veículo Chevrolet Onix de uma locadora em Santa Maria e após um período deixou de pagar as diárias, mantendo o automóvel em sua posse.

O carro foi localizado posteriormente em uma garagem na Avenida Pindorama, no bairro Lulu Ilgenfritz, após rastreamento realizado pela empresa proprietária. Conforme o proprietário da garagem, o mesmo veículo foi adquirido junto ao suspeito por um valor de R$ 5 mil de entrada. A vítima só descobriu o golpe quando os responsáveis pela locadora foram até o endereço para recuperar o carro.

Há ainda relato de que o suspeito utilizava uma Fiat Toro, pertencente a outra locadora, que estava em uma oficina mecânica. Em contato, a locadora e a oficina acertaram a devolução do veículo. A polícia apura os fatos como estelionato e apropriação indébita, até o momento ninguém foi preso.





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