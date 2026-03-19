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Rádio Nacional prepara série de entrevistas sobre 90 anos

A série “90 anos em 90 histórias” resgata a trajetória do veículo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 19h13
Rádio Nacional prepara série de entrevistas sobre 90 anos
© EBC

A Rádio Nacional está produzindo uma série especial de documentários que será lançada no dia 12 de junho, com episódios diários e uma contagem regressiva até o aniversário da emissora, comemorado em 12 de setembro.

A iniciativa resgata a trajetória histórica da rádio a partir de entrevistas com personagens que ajudaram a construir sua relevância, como ex-dirigentes da EBC e da Radiobrás, pesquisadores e funcionários.

A série “90 anos em 90 histórias” será composta por 90 episódios de cinco minutos, com uso de acervo, pesquisa e entrevistas. A exibição em contagem regressiva se inicia a partir de junho, culminando no aniversário da Rádio Nacional .

A produção é conduzida pelos jornalistas Guilherme Strozzi, Raquel Junia e César Faccioli, que também vêm realizando um amplo trabalho de pesquisa em acervos institucionais, incluindo o da EBC, o Arquivo Público de Brasília e o Arquivo Nacional, criando uma linha do tempo sonora dos anos 1930 até os dias atuais.

Segundo o gerente executivo de Rádios da EBC, Thiago Regotto, esta é a primeira vez que a Rádio Nacional exibe uma produção dedicada a revisitar e organizar sua trajetória.

“Muita gente já contou a história da Rádio Nacional ao longo desses 90 anos, mas a própria emissora ainda não. Estamos fazendo esse exercício de olhar para o passado para reconstruir uma linha do tempo mais integrada, sem os hiatos provocados por períodos de apagamento, como na ditadura, ou por rupturas mais recentes, como aconteceu no governo passado.”

“É a história de uma emissora que nasce no início do século passado, ajuda a formar a identidade cultural do país, faz o Brasil falar português, torcer por futebol, falar de novelas e integra o território nacional por meio das ondas curtas da Amazônia. É a história que faz a Rádio ser, hoje, a maior emissora pública da América Latina e uma das mais importantes da história do rádio no Brasil”, complementa.

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Entrevistados

Entre os entrevistados, estão profissionais que contribuíram, ao longo da história, com a Rádio Nacional , além de antigos gestores da EBC e de instituições que antecederam a empresa. É o caso do professor da Universidade de São Paulo (USP) Eugênio Bucci, que foi presidente da Radiobrás e já gravou entrevista para a série.

Na semana passada, a primeira presidenta da EBC, Tereza Cruvinel, esteve na sede da empresa, em Brasília, para também gravar entrevista e foi recebida pelo atual presidente da EBC , Andre Basbaum.

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