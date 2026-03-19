Governo do Estado conclui revitalização do Centro de Treinamento de Patrulhamento Rural em Santana do Livramento

O governo do Estado concluiu as obras de revitalização do Centro de Treinamento de Patrulhamento Rural de Santana do Livramento. Com investimento de R$ 174,4 mil, os serviços foram executados pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) e fiscalizados pela 19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município.

Localizado na Fazenda Lolita, na estrada dos Cerros Verdes, no interior do município, o espaço ocupa uma área de 1.100 hectares e abriga em seu interior as nascentes do Rio Ibirapuitã. Inaugurado na década de 1990, o centro passou por uma revitalização completa que incluiu substituição de pisos e azulejos, colocação de forro, troca de portas e vidros, manutenção das instalações elétricas e hidrossanitárias e nova pintura, garantindo melhores condições para o uso da sala de aula, do alojamento para os alunos e das instalações para os instrutores.

O centro tem papel estratégico na formação dos servidores da Brigada Militar, habilitando-os com técnicas de policiamento ostensivo, inteligência e atuação em áreas rurais, com foco no combate a crimes como abigeato e roubo de cargas. As instruções abrangem táticas de confronto em ambientes rurais, uso de equipamentos, georreferenciamento e aproximação comunitária.