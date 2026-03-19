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Governo do Estado promove aulas inaugurais do Programa Mulheres Mil em seis penitenciárias

A sequência de aulas inaugurais do Programa Mulheres Mil, em estabelecimentos penitenciários gaúchos, foi finalizada nesta quinta-feira (19/3), no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/03/2026 às 18h14
Governo do Estado promove aulas inaugurais do Programa Mulheres Mil em seis penitenciárias
Mulheres Mil na Penitenciária Madre Pelletier, em Porto Alegre, reuniu grupo de apenadas em busca de qualificação -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS

A sequência de aulas inaugurais do Programa Mulheres Mil, em estabelecimentos penitenciários gaúchos, foi finalizada nesta quinta-feira (19/3), no Presídio Feminino de Torres. A iniciativa é promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Secretaria da Educação (Seduc).

Foto de aula que atraiu grupo de apenadas no Presídio Feminino de Torres
Aula mobilizou apenadas no Presídio Feminino de Torres -Foto: Divulgação SSPS

O Programa Mulheres Mil é uma ação que reúne um conjunto de políticas públicas e diretrizes governamentais voltadas à inclusão educacional, social e produtiva de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Articulação

No Estado, as ações nos estabelecimentos prisionais são articuladas pelo Departamento de Políticas Penais (DPP) da SSPS, pela Polícia Penal e pela Superintendência da Educação Profissional (Suepro) da Seduc.

As aulas inaugurais tiveram início na Penitenciária Estadual de Rio Grande (Perg), em 10 de março. Em seguida, ocorreram nos presídios regionais de Bagé (11/3) e de Santa Maria (12/3) e nas penitenciárias Feminina Madre Pelletier (16/3) e Estadual de Charqueadas (17/3), finalizando em Torres. Nesses locais, são 89 mulheres privadas de liberdade matriculadas no programa, ofertado pela primeira vez no ambiente de privação de liberdade. Todas elas estão recebendo uma bolsa-formação, como forma de incentivo à permanência e conclusão.

Estado concede incentivo e material para as 89 inscritas no programa de aprimoramento -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS
Estado concede incentivo e material para as 89 inscritas no programa de aprimoramento -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS

Acolhimento e entusiasmo

“As aulas inaugurais evidenciaram um ambiente de acolhimento e escuta, sendo marcadas pelo engajamento e entusiasmo das participantes e pelo comprometimento das equipes, o que reforça o potencial transformador do programa na promoção da autonomia, da autoestima e de novas oportunidades para essas mulheres”, ressaltou a diretora do DPP, Bruna Becker.

O curso que está sendo ministrado é o de Assistente Administrativo com ênfase em Empreendedorismo, com carga horária de 200 horas. O objetivo é que, após o período de privação de liberdade, as participantes tenham condições de inserir-se no mercado de trabalho, desenvolver atividades administrativas e empreender de forma autônoma e sustentável.

Texto: Paula Sória Quedi/Ascom SSPS
Edição: Secom

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