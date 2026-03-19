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SCGÁS amplia investimentos em tecnologia e desenvolve 29 projetos estratégicos para modernizar operação

Digitalização das operações contribui para aumentar segurança da rede de distribuição, melhorar planejamento das atividades e oferecer serviços cad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/03/2026 às 16h43
SCGÁS amplia investimentos em tecnologia e desenvolve 29 projetos estratégicos para modernizar operação
Foto: Reprodução/Secom SC

Digitalização das operações contribui para aumentar segurança da rede de distribuição, melhorar planejamento das atividades e oferecer serviços cada vez mais eficientes

Imagem: Ilustração de Sayyam Abbasi

A SCGÁS está ampliando seus investimentos em tecnologia para modernizar sistemas, tornar suas operações mais eficientes e melhorar o atendimento aos clientes. Atualmente, a companhia desenvolve 29 projetos de tecnologia da informação, que vão desde melhorias internas de gestão até soluções digitais que impactam diretamente a operação da rede de gás natural em Santa Catarina.

Um dos principais projetos em andamento é a atualização do sistema de gestão empresarial, responsável por controlar processos administrativos, financeiros, contábeis e operacionais da companhia. A atualização, além de colocar na vanguarda da informação, também considera as mudanças previstas na reforma tributária brasileira, preparando a empresa para as novas regras fiscais.

A modernização tecnológica busca melhorar a integração entre diferentes áreas da companhia e ampliar o uso dos dados na gestão da operação. Com a integração do Sistema de coleta de Dados da Operação da Rede com o sistema de inteligência integrada de gestão (BI), a SCGÁS passa a analisar informações da rede com mais rapidez e precisão, permitindo identificar eventuais problemas com maior agilidade, planejar manutenções e otimizar a distribuição de gás no estado. A empresa também realiza avaliações tecnológicas de processos estratégicos, como o ciclo de vida do cliente e a apuração de custos do gás, com o objetivo de eliminar gargalos operacionais e automatizar etapas do trabalho.

Entre os projetos em desenvolvimento estão novas ferramentas digitais que apoiam tanto as equipes internas quanto o atendimento aos usuários. Um exemplo é o novo aplicativo para leitura de medições de consumo de gás, que torna o processo mais rápido e preciso. A companhia também trabalha na implantação de leituras remotas por meio de tecnologia IoT, além de desenvolver um aplicativo para otimizar rotas relacionadas ao GNV e promover melhorias no site institucional, facilitando o acesso às informações da empresa.

Além das soluções voltadas à operação e ao atendimento, a companhia também moderniza seus sistemas de gestão interna, com atualizações em plataformas utilizadas pelas áreas de recursos humanos e gestão corporativa, e ampliação do uso de ferramentas que automatizam fluxos de trabalho. Essas mudanças reduzem atividades manuais, aumentam a eficiência administrativa e permitem maior controle das informações.

De acordo com Victor Hugo, gerente de tecnologias da informação na SCGÁS, o conjunto de iniciativas reflete a crescente importância da tecnologia para o setor de energia. “A digitalização das operações contribui para aumentar a segurança da rede de distribuição, melhorar o planejamento das atividades e oferecer serviços cada vez mais eficientes para a população catarinense”, destaca.

Com os novos investimentos, a SCGÁS reforça sua estratégia de transformação digital, utilizando tecnologia, dados e inovação para fortalecer a gestão da distribuição de gás natural e acompanhar a evolução do setor energético em Santa Catarina.

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