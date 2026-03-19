CNH digital já soma mais de meio milhão de emissões no Brasil

Mais de 584 mil brasileiros já emitiram a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) pelo modelo digital desde o lançamento da plataforma CNH do Brasil, em 9 de dezembro de 2025, segundo dados da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) divulgados nesta quarta-feira (18).

O número inclui candidatos que iniciaram o processo no modelo anterior, mas concluíram as etapas já dentro do novo sistema. A proposta da plataforma é simplificar o acesso ao documento e reduzir o tempo necessário para a formação de condutores.

A expansão do modelo digital também está associada à atualização das regras para formação de motoristas. Com a mudança nas normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), instrutores passaram a atuar de forma autônoma, sem vínculo obrigatório com as autoescolas.

Desde o início do programa, mais de 95 mil condutores realizaram o curso prático com instrutores independentes. A medida faz parte da estratégia de reduzir custos e tornar o processo menos burocrático.

A CNH do Brasil já conta com mais de 55 milhões de usuários ativos no aplicativo, e mais de 4,6 milhões de pessoas iniciaram o processo de habilitação pela plataforma. Segundo o Ministério dos Transportes, o novo modelo amplia a autonomia do candidato e facilita o acesso à primeira habilitação em todo o País.

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