Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Nona fase da Operação Affettare busca combater sonegação de ICMS nos setores de papelaria e materiais esportivos

A Receita Estadual, subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou nesta quinta-feira (19/3) uma operação de fiscalização volta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/03/2026 às 13h43
Nona fase da Operação Affettare busca combater sonegação de ICMS nos setores de papelaria e materiais esportivos
-

A Receita Estadual, subsecretaria vinculada à Secretaria da Fazenda (Sefaz), deflagrou nesta quinta-feira (19/3) uma operação de fiscalização voltada ao setor de artigos de papelaria e materiais esportivos. Com o objetivo de reprimir a fraude fiscal no pagamento de ICMS e a concorrência desleal no segmento, a nona fase da Operação Affettare tem como alvo um grupo de empresas presente em quatro municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e do Vale do Sinos.

As operações analisadas somam mais de R$ 112 milhões nos últimos cinco anos, com faturamento distribuído entre as diversas empresas do grupo. O valor de ICMS devido aos cofres públicos, acrescido de multas e juros, é estimado em R$ 3 milhões.

São apurados indícios de fracionamento de empresas que visam à pulverização do faturamento para opção ao regime de tributação do Simples Nacional. A prática irregular possibilita às pessoas jurídicas “laranjas” gozarem da tributação diminuta aplicada nesse regime. Se comprovada a fraude, as empresas ficam sujeitas à exclusão do Simples Nacional e serão autuadas com lançamento do ICMS devido e multa por infração qualificada de 100%, além de juros.

A atuação ostensiva do fisco gaúcho é conduzida pelo Grupo Especializado Setorial de Calçados e Vestuários (GES Calvest), sediado na Delegacia da Receita Estadual em Novo Hamburgo (4ª DRE). Foram mobilizados dez auditores-fiscais para a operação e três analistas tributários, que têm como objetivo realizar a busca e apreensão de provas e documentos nos estabelecimentos das empresas auditadas.

A Operação Affettare IX integra um conjunto de ações estratégicas da Receita Estadual. A subsecretaria vem ampliando sua atuação em diversos setores da economia com foco em promover a conformidade tributária dos contribuintes e o desenvolvimento econômico do Estado, de forma alinhada ao Programa Receita 2030+. Novas operações, neste e em outros setores, estão previstas para os próximos meses.

Além de recuperar os valores devidos aos cofres públicos, o objetivo é combater a sonegação fiscal e proteger os contribuintes que cumprem corretamente suas obrigações tributárias, coibindo a concorrência desleal entre empresas.

Fiscalização especializada por setores econômicos

A Receita Estadual conta atualmente com 17 Grupos Especializados Setoriais (GES), incluindo os GES Calvest. Os GES são equipes criadas para realizar a fiscalização e ampliar as análises setoriais dos principais segmentos econômicos do Rio Grande do Sul.

Alguns focos são a prevenção, a especialização, a gestão de riscos, o monitoramento próximo ao fato gerador e a proximidade com o contribuinte. O objetivo é estimular o cumprimento voluntário das obrigações e fortalecer o combate à sonegação para aqueles que descumprem a legislação, gerando mais conformidade e desenvolvimento.

Texto: Ascom Receita Estadual
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Obra de 15 quilômetros transformou a logística local, beneficiando diretamente o escoamento da produção agrícola e pecuária -Foto: Ascom Daer
Estradas Há 2 horas

Pavimentação da ERS-126 realizada pelo governo Leite fortalece integração entre Guabiju e Nova Araçá

A pavimentação da ERS-126, que liga Guabiju a Nova Araçá, consolidou-se como um eixo vital para o desenvolvimento da região da Serra. Com investime...

 © Pixabay/Domínio Público
Geral Há 6 horas

Outono começa com calor no Sul e em Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul deverá ser uma das áreas mais afetadas

 (Foto: Arquivo Três Passos News)
Tempo Há 7 horas

Prepare-se para um começo de outono com cara de verão no Rio Grande do Sul

O início do Outono será com temperaturas acima da média nos primeiros dias da estação

 (Foto: Reprodução/ Arquivo)
Investigação Há 8 horas

Médico é investigado por cobrar R$ 20 mil de pacientes do SUS em Crissiumal, aponta Polícia Civil

O médico alegava que o valor seria para realizar outro procedimento urgente

 © INMETRO/Divulgação
Geral Há 19 horas

Selos antigos do Inmetro para capacete, extintor e GNV vencem em março

Produtos com selos novos poderão ser verificados por meio de app

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
33° Sensação
1.02 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Tecnologia Há 24 minutos

ATLANTAR foca no crescimento do middle market brasileiro
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova ampliação da cobertura de planos de saúde para emergências relacionadas à gestação
Tecnologia Há 39 minutos

Nimble Evolution e Postman anunciam parceria estratégica
Câmara Há 40 minutos

CPMI do INSS convida Galípolo e Campos Neto a prestar esclarecimentos
Tecnologia Há 54 minutos

Pagamentos recorrentes crescem e exigem adaptação externa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 -0,20%
Euro
R$ 6,06 +0,71%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 386,527,34 -2,38%
Ibovespa
178,475,94 pts -0.65%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias