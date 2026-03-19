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Pavimentação da ERS-126 realizada pelo governo Leite fortalece integração entre Guabiju e Nova Araçá

A pavimentação da ERS-126, que liga Guabiju a Nova Araçá, consolidou-se como um eixo vital para o desenvolvimento da região da Serra. Com investime...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/03/2026 às 12h48
Pavimentação da ERS-126 realizada pelo governo Leite fortalece integração entre Guabiju e Nova Araçá
Obra de 15 quilômetros transformou a logística local, beneficiando diretamente o escoamento da produção agrícola e pecuária -Foto: Ascom Daer

A pavimentação da ERS-126, que liga Guabiju a Nova Araçá, consolidou-se como um eixo vital para o desenvolvimento da região da Serra. Com investimento de R$ 60 milhões do governo do Estado, os 15 quilômetros de estrada asfaltada transformaram a logística local, beneficiando diretamente o escoamento da produção agrícola e pecuária, além de potencializar o fluxo turístico entre os municípios.

A obra qualificou uma via estratégica para o transporte da produção de grãos (especialmente trigo, soja e milho) e pecuária leiteira – atividades que formam a base econômica dos municípios. Com o fim das dificuldades de acesso em períodos chuvosos, produtores ganharam agilidade, redução de custos e maior segurança no transporte. Guabiju e Nova Araçá têm governo do Estado atuando.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destaca que a pavimentação representa o compromisso do governo Leite com o interior gaúcho. "Investir R$ 60 milhões na ERS-126 foi mais do que pavimentar uma estrada: foi conectar duas comunidades produtivas, garantir previsibilidade para quem planta e cria, e valorizar o trabalho de milhares de famílias que dependem da agricultura e da pecuária. Um ano depois, vemos os benefícios se materializando no dia a dia das comunidades", afirmou.

Para o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, Luciano Faustino, a qualidade técnica da rodovia garante durabilidade e segurança. "A ERS-126 foi projetada e executada para suportar o tráfego pesado de caminhões que transportam a safra. Além do asfalto de alta resistência, investimos em drenagem adequada e sinalização completa, elementos que previnem desgaste precoce e acidentes. É uma infraestrutura que foi entregue para durar e servir à região por décadas", detalhou Faustino.

Pavimentação da ERS-126 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado pela Selt e Daer -Foto: Ascom Daer
Pavimentação da ERS-126 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado pela Selt e Daer -Foto: Ascom Daer

Impacto positivo na vida de quem produz e no turismo regional

Foto mostra mulher olhando para a câmera, atrás dela a rodovia. Ela está com uma toca higiênica usada em restaurantes.
Marizete viu o movimento do restaurante da família aumentar com o asfaltamento da ERS-126 -Foto: Ascom Daer

A transformação proporcionada pela pavimentação já é sentida no cotidiano dos produtores rurais, transportadores e moradores que utilizam a via diariamente. Além dos ganhos econômicos, a rodovia pavimentada fortaleceu a integração entre Guabiju e Nova Araçá, facilitando o acesso a serviços de saúde, educação e comércio.

Marizete Dallagnol de Barros, proprietária de um restaurante, destaca a mudança na movimentação de clientes: "A gente não conseguiria manter o restaurante aberto se continuasse do jeito que estava. Pouquíssima gente passava. Com o asfalto, não só fregueses de Guabiju, mas também de outras cidades estão chegando em maior número", comentou.

Foto mostra casal abraçados e olhando para a câmera.
Domingos e Therezinha Bavaresco já perceberam mudanças na economia de Guabiju depois da nova pavimentação -Foto: Ascom Daer
O casal de agricultores Domingos e Therezinha Bavaresco também percebeu os benefícios da nova pavimentação: "Não é só Guabiju, mas toda a região usa essa estrada para escoar a safra. Com a estrada em boas condições, você consegue um preço bem menor pelo frete. Já se instalaram empresas aqui no município e a expectativa é de que mais venham. Isso vai gerar emprego e fazer com que os jovens fiquem aqui e não precisem se mudar para outras cidades", afirmaram.

A pavimentação da ERS-126 integra o programa de obras de ligações regionais do governo do Estado, realizado por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt) e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Antes, não se investia como agora nessas obras estruturantes. Atualmente, quase R$ 1 bilhão está sendo destinado para a pavimentação de rodovias esperadas há décadas pelas comunidades.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

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