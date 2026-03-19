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Outono começa com calor no Sul e em Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Sul deverá ser uma das áreas mais afetadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/03/2026 às 08h43
Outono começa com calor no Sul e em Mato Grosso do Sul
© Pixabay/Domínio Público

A estação do outono, que começa nesta sexta-feira (20), começará com calor em Mato Grosso do Sul e nos estados do Sul do país. As áreas mais afetadas pelo calor deverão ser o Rio Grande do Sul e a área oeste dos estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As temperaturas máximas deverão chegar, nesses locais, aos 38°C na sexta-feira (20) e no sábado (21), ultrapassando a média climatológica para o período. No entanto, no final de semana, instabilidades devem amenizar temporariamente o calor nessas regiões. A partir de segunda-feira (23), porém, as temperaturas deverão voltar a subir, com retorno das condições de calor ainda mais intenso.

“A formação e permanência de um sistema de alta pressão nos médios e altos níveis da atmosfera, centrada entre o Mato Grosso do Sul e o sul do Brasil ao longo dos próximos dias (especialmente entre os dias 20 e 23 de março), inibe a formação de nuvens nessas regiões. Com a maior incidência de radiação solar, a tendência é de intensificação do aquecimento nessas áreas”, destaca o Inmet na previsão.

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