Prepare-se para um começo de outono com cara de verão no Rio Grande do Sul

O começo do outono de 2026 terá mais cara de verão do que a estação das folhas no Centro-Sul do Brasil com previsão de temperaturas acima a muito acima da média em vários dos primeiros dias da nova estação, projeta a MetSul Meteorologia.

O que vai acontecer? Os primeiros dias da estação devem ter a persistência de massa de ar quente de origem tropical ainda sobre o Centro-Sul do país com a continuidade do calor nos estados da região. As áreas com maior temperatura devem ser o Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina, o Oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul e o interior do estado de São Paulo, com sucessivas tardes de calor.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a temperatura deve começar a se elevar de forma acentuada a partir do Oeste e o Noroeste gaúcho no primeiro fim de semana da nova estação. Em Porto Alegre e região, a temperatura se eleva no final desta semana sem extremos, mas na primeira metade da próxima semana algumas tardes podem ser muito quentes.

É importante destacar que fazer calor no começo do outono não é nada incomum, uma vez que o início da estação ainda tem muitas características de verão como temperaturas altas, pancadas de chuva convectivas e temporais isolados associados ao calor e à alta umidade. Neste ano, o que terá de diferente é a perspectiva de um começo de estação com marcas acima da média de forma mais persistente, uma vez que os dados não indicam a chegada de nenhuma massa de ar frio significativa, ao contrário do que já se viu em muitos anos no final de março e começo de abril.







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