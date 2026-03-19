Quinta, 19 de Março de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prepare-se para um começo de outono com cara de verão no Rio Grande do Sul

O início do Outono será com temperaturas acima da média nos primeiros dias da estação

Por: Andre Eberhardt Fonte: Metsul Meteorologia
19/03/2026 às 07h27
Prepare-se para um começo de outono com cara de verão no Rio Grande do Sul
(Foto: Arquivo Três Passos News)

O começo do outono de 2026 terá mais cara de verão do que a estação das folhas no Centro-Sul do Brasil com previsão de temperaturas acima a muito acima da média em vários dos primeiros dias da nova estação, projeta a MetSul Meteorologia.

O que vai acontecer? Os primeiros dias da estação devem ter a persistência de massa de ar quente de origem tropical ainda sobre o Centro-Sul do país com a continuidade do calor nos estados da região. As áreas com maior temperatura devem ser o Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina, o Oeste do Paraná, o Mato Grosso do Sul e o interior do estado de São Paulo, com sucessivas tardes de calor.

No Rio Grande do Sul, por exemplo, a temperatura deve começar a se elevar de forma acentuada a partir do Oeste e o Noroeste gaúcho no primeiro fim de semana da nova estação. Em Porto Alegre e região, a temperatura se eleva no final desta semana sem extremos, mas na primeira metade da próxima semana algumas tardes podem ser muito quentes.

É importante destacar que fazer calor no começo do outono não é nada incomum, uma vez que o início da estação ainda tem muitas características de verão como temperaturas altas, pancadas de chuva convectivas e temporais isolados associados ao calor e à alta umidade. Neste ano, o que terá de diferente é a perspectiva de um começo de estação com marcas acima da média de forma mais persistente, uma vez que os dados não indicam a chegada de nenhuma massa de ar frio significativa, ao contrário do que já se viu em muitos anos no final de março e começo de abril.



■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução/ Arquivo)
Investigação Há 1 hora

Médico é investigado por cobrar R$ 20 mil de pacientes do SUS em Crissiumal, aponta Polícia Civil

O médico alegava que o valor seria para realizar outro procedimento urgente

 © INMETRO/Divulgação
Geral Há 13 horas

Selos antigos do Inmetro para capacete, extintor e GNV vencem em março

Produtos com selos novos poderão ser verificados por meio de app

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília

Emissora teve maior participação no mercado da série histórica

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 17 horas

Plano de Transição Energética de Santa Catarina avança com escuta técnica de setores estratégicos da região Norte

Fotos: Anne Caroline Anderson/SEMAE GOV SCEscuta técnica na região Norte reúne setor produtivo e poder público para mapear oportunidades e desafios...

 Obra integra conjunto de transformações mais amplas na CPPA que recebeu investimento de R$ 139 milhões para reforma completa -Foto: Vitor Rosa/Secom
Obras Há 19 horas

Governo do Estado investe R$ 1,7 milhão em pavilhão para trabalho prisional na Cadeia Pública de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando a construção de um pavilhão de trabalho prisional na Cadeia Pú...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
24° Sensação
1.23 km/h Vento
84% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h47 Pôr do sol
Sexta
36° 18°
Sábado
36° 19°
Domingo
35° 21°
Segunda
36° 21°
Terça
31° 21°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 9 minutos

Livro aborda escravidão infantil no século 19 e reflexos na atualidade
Economia Há 1 hora

Câmara aprova criação de seguro obrigatório para licenciamento de veículos
Tempo Há 1 hora

Prepare-se para um começo de outono com cara de verão no Rio Grande do Sul
Saúde Há 1 hora

Tenente Portela se destaca em investimentos em saúde e integra avanço regional na Região Celeiro
Investigação Há 1 hora

Médico é investigado por cobrar R$ 20 mil de pacientes do SUS em Crissiumal, aponta Polícia Civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 -0,09%
Euro
R$ 6,02 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 390,587,85 -1,46%
Ibovespa
179,639,90 pts -0.43%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6979 (18/03/26)
20
23
27
32
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3639 (18/03/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
15
18
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2901 (18/03/26)
05
06
09
12
13
16
25
35
37
38
44
45
54
61
62
69
73
79
95
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2938 (18/03/26)
14
15
19
26
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias