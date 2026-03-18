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Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília

Emissora teve maior participação no mercado da série histórica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 17h09
Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Rádio Nacional FM 96,1 MHz de Brasília , emissora da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), iniciou 2026 com resultados históricos de audiência no Distrito Federal. Dados do Kantar IBOPE Media indicam que a emissora alcançou, no primeiro bimestre do ano, a maior participação de mercado (share) de toda a série histórica de medições, iniciada em 2010.

Em fevereiro de 2026, a Rádio Nacional FM 96,1 atingiu 2,27% de participação de audiência (share), a maior já alcançada em todos os anos anteriores. Em janeiro, a participação já havia sido recorde, de 2,19%.

O resultado é uma consolidação do crescimento que vem sendo registrado nos últimos anos. Em 2025, a Rádio Nacional FM de Brasília já havia batido o recorde de participação de mercado desde o início da série histórica, na época com uma média de 1,49% de share, porcentagem do total de ouvintes da praça.

A emissora mantém uma curva contínua de crescimento: os anos de 2023, 2024 e 2025 concentram três das quatro melhores performances da rádio nos últimos 15 anos, com participações de 1,36%, 1,42% e 1,49%, respectivamente.

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No primeiro bimestre de 2026, no período das 7h às 19h, a rádio registrou 4.263 ouvintes por minuto (OPM) em janeiro e 4.153 em fevereiro. Esse desempenho também é histórico, sendo o maior patamar de audiência média por minuto desde abril de 2020.

“Os números confirmam o fortalecimento da programação da emissora, reconhecida pela curadoria musical voltada à música brasileira, pela programação cultural e por conteúdos de qualidade, além de transmissões especiais e projetos dedicados à valorização da produção artística nacional”, diz Thiago Regotto, Gerente-Executivo de Rádios da EBC .

“Esse resultado mostra que a rádio pública tem um papel fundamental na promoção da cultura brasileira e no acesso da população a conteúdos de qualidade. O crescimento da audiência da Rádio Nacional FM em Brasília demonstra que a aposta em uma programação musical qualificada, diversa e comprometida com a valorização da nossa música tem encontrado cada vez mais ouvintes”, avalia a diretora de Conteúdo e Programação (Dicop) da EBC , Antonia Pellegrino.

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