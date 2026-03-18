Governo do Estado investe R$ 1,7 milhão em pavilhão para trabalho prisional na Cadeia Pública de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), está executando a construção de um pavilhão de trabalho prisional na Cadeia Pública de Porto Alegre (CPPA), um investimento de R$ 1,7 milhão. O espaço terá 207,5 metros quadrados de área construída e permitirá que até 30 apenados exerçam atividades laborais por meio de termos de cooperação com empresas. A conclusão está prevista para o segundo semestre de 2026.

Para viabilizar a construção, fiscalizada pela 1ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), foi demolido o pavilhão E, única estrutura remanescente do antigo Presídio Central. O novo pavilhão contará com hall de entrada, sala de controle, sanitários, área de produção e uma muralha de separação entre a CPPA e o espaço de trabalho. Atualmente, estão em execução as fundações da muralha interna e do pavilhão.

Novo pavilhão irá permitiar que apenados exerçam atividades laborais por meio de termos de cooperação com empresas -Foto: Paula Cassol/SOP

Obra histórica

A obra integra um conjunto de transformações mais amplas na CPPA. Inaugurada em setembro de 2025, com investimento de R$ 139 milhões, a unidade passou por uma recuperação completa, substituindo as estruturas originais por uma unidade prisional moderna e adequada às exigências atuais do sistema penitenciário. Os antigos pavilhões deram lugar a nove módulos de vivência, projetados para oferecer melhores condições de segurança e funcionalidade.

Um dos destaques da nova estrutura é o uso de concreto de alto desempenho com fibras de polipropileno na construção das celas e do mobiliário. O material alia alta resistência a impactos e durabilidade superior a características como baixa condutividade térmica, tornando o espaço mais seguro.