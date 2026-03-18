Governador Eduardo Leite assina ordem de início para obras de recuperação da ERS-444 e da ERS-448, na Serra

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (18/3), a ordem de início para obras de recuperação nas rodovias ERS-444, no trecho de Monte Belo do Sul a Santa Tereza, e ERS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas. O investimento será de mais de R$ 147 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) .

As obras serão executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). As intervenções integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram danos significativos à malha rodoviária em diferentes regiões.

“Isso é resultado de um Estado mais organizado, que voltou a ter capacidade de investir”, destacou o governador -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

“Estamos fazendo mais do que recuperar essas rodovias. Nós estamos melhorando e tornando-as mais seguras e resilientes, especialmente em uma região que sofreu com deslizamentos. São quase 40 pontos de contenção para reduzir riscos e garantir mais segurança no futuro. Também estamos entregando estradas em melhores condições para o escoamento da produção de uma região forte, de gente que trabalha e empreende”, destacou o governador.

“Esse investimento robusto mostra o quanto o Estado avançou. Antes, esse era praticamente o valor investido em todas as estradas gaúchas ao longo de um ano. Hoje, já superamos R$ 1 bilhão anual em investimentos. Isso é resultado de um Estado mais organizado, que voltou a ter capacidade de investir. Um Rio Grande que está sim diferente. Ainda há desafios, mas seguimos avançando para construir um Rio Grande cada vez melhor”, ressaltou Leite.

Intervenções integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024 -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Recuperação de trechos da ERS-444 e da ERS-448

Na ERS-444, serão recuperados 13,28 quilômetros entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, com investimento de R$ 91,84 milhões, incluindo 24 contenções. A recuperação da ERS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, contempla 14,73 quilômetros, com investimento de R$ 55,2 milhões, com 14 contenções. A recuperação compreende a recomposição de aterro, afetado pelas chuvas de 2024, além de obras de contenção, serviços de drenagem e restauração do pavimento.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as rodovias receberão ao todo mais de 30 contenções, uma necessidade identificada pelos impactos das chuvas e que foi incluída nos projetos para trazer mais segurança para as rodovias. “A engenharia está sempre atenta e buscando os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado”, disse.

O secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, também esteve presente na cerimônia de assinatura.