Governador Eduardo Leite assina ordem de início para obras de recuperação da ERS-444 e da ERS-448, na Serra

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quarta-feira (18/3), a ordem de início para obras de recuperação nas rodovias ERS-444, no trecho de Monte Belo do Sul a Santa Tereza, e ERS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas. O investimento será de mais de R$ 147 milhões, provenientes do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) .
As obras serão executadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). As intervenções integram o conjunto de ações voltadas à reconstrução da infraestrutura do Estado após as enchentes de 2024, que causaram danos significativos à malha rodoviária em diferentes regiões.
“Estamos fazendo mais do que recuperar essas rodovias. Nós estamos melhorando e tornando-as mais seguras e resilientes, especialmente em uma região que sofreu com deslizamentos. São quase 40 pontos de contenção para reduzir riscos e garantir mais segurança no futuro. Também estamos entregando estradas em melhores condições para o escoamento da produção de uma região forte, de gente que trabalha e empreende”, destacou o governador.
“Esse investimento robusto mostra o quanto o Estado avançou. Antes, esse era praticamente o valor investido em todas as estradas gaúchas ao longo de um ano. Hoje, já superamos R$ 1 bilhão anual em investimentos. Isso é resultado de um Estado mais organizado, que voltou a ter capacidade de investir. Um Rio Grande que está sim diferente. Ainda há desafios, mas seguimos avançando para construir um Rio Grande cada vez melhor”, ressaltou Leite.
Recuperação de trechos da ERS-444 e da ERS-448
Na ERS-444, serão recuperados 13,28 quilômetros entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza, com investimento de R$ 91,84 milhões, incluindo 24 contenções. A recuperação da ERS-448, entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, contempla 14,73 quilômetros, com investimento de R$ 55,2 milhões, com 14 contenções. A recuperação compreende a recomposição de aterro, afetado pelas chuvas de 2024, além de obras de contenção, serviços de drenagem e restauração do pavimento.
O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, afirmou que as rodovias receberão ao todo mais de 30 contenções, uma necessidade identificada pelos impactos das chuvas e que foi incluída nos projetos para trazer mais segurança para as rodovias. “A engenharia está sempre atenta e buscando os melhores recursos dentro dos padrões técnicos de segurança e qualidade pré-estabelecidos para melhorar a segurança viária do Estado”, disse.
O secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães, também esteve presente na cerimônia de assinatura.
Texto: Ascom Daer
Edição: Secom