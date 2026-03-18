Prêmio Finep de Inovação mostra avanços na regionalização dos recursos

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, celebrou na tarde de dessa terça-feira (17) a edição 2025 do Prêmio Finep de Inovação, retomado após uma década.
A cerimônia, realizada em Brasília, apresentou 40 projetos destacados entre os que receberam recursos da empresa pública nos anos de 2023 e 2024.
Com nove categorias e um prêmio especial, a cerimônia apresentou vencedores distribuídos nas cinco regiões do país, com presença de empresas privadas e de projetos nascidos ou em operação em universidades públicas federais.
“Os projetos vencedores mostram que a ciência, tecnologia e inovação devem estar no centro de um Brasil mais justo, sustentável e soberano”, afirmou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
“Este prêmio dialoga diretamente com a Nova Indústria Brasil, destacando missões, como agricultura sustentável, saúde, bioeconomia, transformação digital, defesa e descarbonização”, destacou a ministra.
Os dez vencedores foram selecionados a partir de 116 projetos apoiados recentemente pela Finep. A avaliação considerou a qualidade de apresentação dos projetos, seu potencial de inovação, o impacto ao resolver problemas e gerar benefícios sociais.
Gabriel Inhamuns, gestor Comercial e de Marketing do Grupo Klar, uma das iniciativas premiadas, disse à Agência Brasil que o apoio da Finep foi um divisor de águas para transformar a Nuclearis "de uma solução promissora em uma realidade no mercado brasileiro".
"Mais do que o aporte financeiro, que foi fundamental para investirmos em infraestrutura de dados e na contratação de pesquisadores especializados, a Finep nos trouxe credibilidade institucional, destacou Gabriel.
“Ganhar um prêmio dessa magnitude funciona como um ‘selo de qualidade’ que abre portas, validando ainda mais nossa tecnologia de Biobancos Digitais com IA e, acima de tudo, mostra que é segura e viável", completou.
Os vencedores do Prêmio Finep de Inovação, por categoria, foram:
O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, destacou em sua fala a importância de cada proposta recebida para o desenvolvimento de áreas estratégicas do país.
“Recebemos centenas de propostas disruptivas, capazes de mudar setores estratégicos da economia, gerar empregos qualificados, reduzir desigualdades e principalmente melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Ao fomentar a inovação, certamente estamos melhorando o nosso processo de inserção na cadeia global, com mais intensidade tecnológica e valor agregado aos produtos”, afirmou.
A terça-feira (17) também teve uma das fases de apresentação de editais para empresas e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), na Universidade de Brasília (UnB), no Distrito Federal.
A iniciativa faz parte do Finep pelo Brasil, programa de articulação nos territórios, que prevê 100 eventos de divulgação e qualificação de parceiros. Entre as iniciativas foram detalhados os 13 editais de apoio, que somam R$ 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis, a partir do compromisso de fomentar a modernização tecnológica do setor produtivo.