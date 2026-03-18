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Prêmio Finep de Inovação mostra avanços na regionalização dos recursos

Premiação destacou projetos financiados pela empresa vinculada ao MCTI

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 09h33

A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, celebrou na tarde de dessa terça-feira (17) a edição 2025 do Prêmio Finep de Inovação, retomado após uma década.

A cerimônia, realizada em Brasília, apresentou 40 projetos destacados entre os que receberam recursos da empresa pública nos anos de 2023 e 2024.

Com nove categorias e um prêmio especial, a cerimônia apresentou vencedores distribuídos nas cinco regiões do país, com presença de empresas privadas e de projetos nascidos ou em operação em universidades públicas federais.

“Os projetos vencedores mostram que a ciência, tecnologia e inovação devem estar no centro de um Brasil mais justo, sustentável e soberano”, afirmou a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

“Este prêmio dialoga diretamente com a Nova Indústria Brasil, destacando missões, como agricultura sustentável, saúde, bioeconomia, transformação digital, defesa e descarbonização”, destacou a ministra.

Premiados

Os dez vencedores foram selecionados a partir de 116 projetos apoiados recentemente pela Finep. A avaliação considerou a qualidade de apresentação dos projetos, seu potencial de inovação, o impacto ao resolver problemas e gerar benefícios sociais.

Gabriel Inhamuns, gestor Comercial e de Marketing do Grupo Klar, uma das iniciativas premiadas, disse à Agência Brasil que o apoio da Finep foi um divisor de águas para transformar a Nuclearis "de uma solução promissora em uma realidade no mercado brasileiro".

"Mais do que o aporte financeiro, que foi fundamental para investirmos em infraestrutura de dados e na contratação de pesquisadores especializados, a Finep nos trouxe credibilidade institucional, destacou Gabriel.

“Ganhar um prêmio dessa magnitude funciona como um ‘selo de qualidade’ que abre portas, validando ainda mais nossa tecnologia de Biobancos Digitais com IA e, acima de tudo, mostra que é segura e viável", completou.

Os vencedores do Prêmio Finep de Inovação, por categoria, foram:

  • Cadeias Agroindustriais Sustentáveis: a empresa Ourofino Saúde Animal, com seu processo de desenvolvimento contínuo de produtos fármacos e biológicos;
  • Complexo Econômico Industrial da Saúde: a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com sua Plataforma de terapia gênica para tratar epilepsias refratárias e mTORpatias, condições associadas a autismo e atrasos no neurodesenvolvimento;
  • Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade Sustentáveis: a empresa Aeroviver, que desenvolveu um barco voador adaptado às condições de navegação da região amazônica;
  • Transformação Digital da Indústria para Ampliar a Produtividade: a empresa Nuclearis Sistemas Em Medicina Nuclear Ltda, que desenvolveu Biobancos digitais voltados para gestão epidemiológica e medicina personalizada;
  • Bioeconomia, Descarbonização, Transição e Seguranças Energéticas: a empresa ClarkTecnologia Quimica, Industria e Comércio, com seu sistema de produção de hidrogênio verde;
  • Tecnologias de Interesse para a Soberania e a Defesa Nacionais: a empresa Visiona Tecnologia Espacial, com um satélite de baixo custo de produção nacional;
  • Deep Tech: a empresa Nintx Pesquisa e Desenvolvimento chegou à etapa pré-clínica do desenvolvimento de um tratamento para doença inflamatória intestinal a partir de um extrato de plantas nacionais;
  • Ambiente de Inovação: o Núcleo de Gestão do Porto Digital, pela consolidação do pólo de empresas inovadoras conhecido como Armazém da Criatividade em Caruaru (PE);
  • Infraestrutura de P&D em ICTs: a Universidade Federal de Minas Gerais/ICEx - Laboratório de Instrumentação Óptica Aplicada à Saúde, pela estruturação do Centro Temático de instrumentação científica em espectroscopia óptica aplicada à saúde;
  • Destaque Especial: Melhor Projeto Coordenado Por Mulheres: a Universidade Federal de Goiás, pelo projeto Cell4vision, uma plataforma biológica de células tronco voltada para tratamentos regenerativos em oftalmologia, aplicável a doenças da córnea e retina.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, destacou em sua fala a importância de cada proposta recebida para o desenvolvimento de áreas estratégicas do país.

“Recebemos centenas de propostas disruptivas, capazes de mudar setores estratégicos da economia, gerar empregos qualificados, reduzir desigualdades e principalmente melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. Ao fomentar a inovação, certamente estamos melhorando o nosso processo de inserção na cadeia global, com mais intensidade tecnológica e valor agregado aos produtos”, afirmou.

Finep pelo Brasil

A terça-feira (17) também teve uma das fases de apresentação de editais para empresas e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs), na Universidade de Brasília (UnB), no Distrito Federal.

A iniciativa faz parte do Finep pelo Brasil, programa de articulação nos territórios, que prevê 100 eventos de divulgação e qualificação de parceiros. Entre as iniciativas foram detalhados os 13 editais de apoio, que somam R$ 3,3 bilhões em recursos não reembolsáveis, a partir do compromisso de fomentar a modernização tecnológica do setor produtivo.

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Foto: Reprodução/Secom SC
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