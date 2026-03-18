Acampamento Farroupilha promete agitar Tenente Portela com 10 dias de festa e tradição

O clima de tradição já começa a tomar conta de Tenente Portela com a confirmação de mais uma edição do Acampamento Farroupilha. O evento, que chega ao seu 15º ano, já tem data marcada e promete reunir a comunidade para dias intensos de cultura gaúcha e celebração das raízes do povo do Sul.

A programação acontece entre os dias 11 e 20 de setembro, com uma agenda repleta de atrações que incluem música tradicionalista, apresentações culturais e uma gastronomia típica que é marca registrada da festividade.

A organização fica por conta do CTG Guardiões da Fronteira, que já está mobilizado para preparar mais uma edição memorável. Considerado um dos maiores eventos do gênero na região, o acampamento se consolida como um importante espaço de valorização das tradições gaúchas.

A expectativa é de que, mais uma vez, famílias e amigos se reúnam para celebrar juntos, fortalecendo a cultura e o orgulho de ser gaúcho. A orientação é clara: já marcar na agenda, convidar quem quiser e se preparar para viver momentos especiais em mais uma grande festa tradicionalista.







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