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Caminhoneiros anunciam paralisação nacional contra alta do diesel

Aumento do diesel pressiona profissionais e mobilização pode começar nesta quinta-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Difusora
18/03/2026 às 07h37 Atualizada em 18/03/2026 às 07h42
Caminhoneiros anunciam paralisação nacional contra alta do diesel
(Foto: Reprodução Rádio Difusora)

Representantes e associações ligadas aos caminhoneiros em todo o país decidiram, nesta terça-feira (17), pela realização de uma paralisação nacional como forma de protesto contra o aumento recente dos combustíveis. A iniciativa, que já vinha sendo debatida em encontros regionais, pode ser iniciada na quinta-feira (19).

O principal motivo da mobilização é a elevação do preço do óleo diesel, que já registra um aumento de quase 19% desde o final de fevereiro. Profissionais autônomos afirmam que o encarecimento compromete a viabilidade do trabalho, especialmente pela dificuldade em repassar esse custo adicional ao valor cobrado pelos fretes.

De acordo com integrantes do setor, as variações no mercado internacional do petróleo — influenciadas por conflitos fora do país — acabam refletindo diretamente nos preços praticados no Brasil, agravando o cenário para os transportadores.

O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, informou que a decisão foi tomada após uma reunião realizada no Porto de Santos. A orientação da entidade é para que a mobilização ocorra de forma pacífica e sem interdições em rodovias.

A recomendação aos caminhoneiros é interromper as atividades e permanecer em casa ou em locais de apoio, como postos de combustíveis, como forma de evitar penalidades, como multas ou medidas judiciais.

A possível adesão ao movimento já gera preocupação quanto a impactos no abastecimento e na logística em diferentes regiões do país, caso a paralisação ganhe força nos próximos dias.

 
 
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Foto: Reprodução/Secom SC
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