Quarta, 18 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tenente-coronel é indiciado por feminicídio, diz defesa da PM morta

Gisele Alves Santana foi encontrada com tiro na cabeça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/03/2026 às 00h12

A Polícia Civil de São Paulo indiciou por feminicídio e fraude processual o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, no caso da morte de sua companheira, a soldado Gisele Alves Santana, informou o advogado da família da vítima, José Miguel Silva Junior, à reportagem da Agência Brasil .

Gisele foi encontrada com um tiro na cabeça, em 18 de fevereiro, no apartamento em que o casal morava. O tenente-coronel, que estava no local, chamou socorro e reportou o caso às autoridades como suicídio. Posteriormente, o registro foi alterado para morte suspeita. A família da vítima contestou a versão de suicídio desde o início.

Laudos necroscópicos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) no corpo de Gisele apontaram lesões contundentes na face e na região cervical. Tais lesões são resultado de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal, ou seja, causado por unha.

O último laudo tem data de 7 de março, um dia depois da exumação do corpo da vítima. No entanto, no laudo necroscópico do dia 19 de fevereiro, dia seguinte à morte da policial, já havia menção a lesões na face e no pescoço na lateral direita .

Em entrevistas à Agência Brasil , o advogado José Miguel Silva Junior afirmou que as marcas encontradas no pescoço da vítima, junto a outros elementos de prova, corroboravam para a tese do crime de feminicídio .

Outros indícios

Em depoimento, uma testemunha vizinha disse que ouviu um disparo às 7h28 daquele dia. O tenente-coronel acionou a polícia às 7h57. O advogado chama atenção para o intervalo de quase meia hora para que Geraldo pedisse socorro.

Silva Junior mencionou ainda a foto da vítima com a arma na mão tirada pelos socorristas. Ele explicou que, na imagem, a vítima está com a arma na mão, o que seria incomum em casos de suicídio.

Além disso, o advogado ressaltou que três mulheres policiais foram ao apartamento do casal para fazer uma limpeza horas após a ocorrência, o que já foi confirmado em depoimentos.

A defesa do tenente-coronel não confirma o indiciamento. A Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público e aguarda retorno.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 5 horas

Três apostas acertam a Mega-Sena e levam R$ 34,8 milhões cada

Números sorteados foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Governo reúne mais de 100 Procons para fiscalizar combustíveis

Informações abrangem cerca de 19 mil postos

 (Foto: Facebook Paróquia Nossa Senhora Aparecida)
Celebração Há 9 horas

Pároco e ex-párocos marcam os 80 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Comunidade celebra trajetória construída por seis sacerdotes ao longo de oito décadas de fé, esperança e serviço
Geral Há 9 horas

Acusados de matar Mãe Bernadete estão entre presos em operação na BA

Anotações e documentos apreendidos hoje ajudarão nas investigações

 © Arquivo/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

RJ têm queda de 9,6% nas mortes violentas em fevereiro

Estupros e furtos cresceram no mesmo período analisado

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
20° Sensação
0.74 km/h Vento
99% Umidade
80% (0.83mm) Chance chuva
06h37 Nascer do sol
18h48 Pôr do sol
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
34° 19°
Domingo
36° 21°
Segunda
38° 21°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova medidas para coibir "golpe do falso advogado
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que obriga companhias aéreas a dar assistência a familiares de vítimas de acidentes
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova regime de urgência para 12 projetos de lei
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova projeto que regulamenta percentual de cacau em chocolates
Câmara Há 5 horas

Câmara aprova autorização para estabelecimento comercial divulgar imagens de pessoas flagradas cometendo crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,09%
Euro
R$ 6,00 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 408,066,20 -0,77%
Ibovespa
180,409,73 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2985 (17/03/26)
06
08
21
32
41
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6978 (17/03/26)
09
10
26
44
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3638 (17/03/26)
02
03
06
07
08
10
11
13
15
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2900 (16/03/26)
04
11
14
26
27
29
30
35
40
41
43
58
62
64
83
90
92
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2937 (16/03/26)
04
10
15
21
30
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias