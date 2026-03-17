Pároco e ex-párocos marcam os 80 anos da Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra 80 anos de uma trajetória marcada pela fé, esperança e amor junto à comunidade. Ao longo dessas oito décadas, a caminhada foi construída com dedicação por seus párocos, que deixaram importantes contribuições.
Atualmente, a paróquia é conduzida pelo pároco Padre Luiz Afonso, que segue dando continuidade a esse legado, ao lado dos ex-párocos Padre Guido e Padre Daniel. Ao todo, seis sacerdotes estiveram à frente da paróquia nesses 80 anos: o primeiro pároco, Padre Albino Busato (in memoriam), Padre José Marchesan (in memoriam), Padre José Correa, que posteriormente solicitou dispensa do ministério sacerdotal, além de Padre Guido, Padre Daniel e o atual pároco, Padre Luiz Afonso.
Uma história construída com devoção e serviço, que segue viva no coração da comunidade.
