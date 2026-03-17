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RJ têm queda de 9,6% nas mortes violentas em fevereiro

Estupros e furtos cresceram no mesmo período analisado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/03/2026 às 19h44
RJ têm queda de 9,6% nas mortes violentas em fevereiro
© Arquivo/Agência Brasil

O estado do Rio de Janeiro registrou queda de 9,6% nos casos de mortes violenta em fevereiro , de acordo com dados divulgados nesta terça-feira (17) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão responsável pelas estatísticas oficiais de criminalidade e ligado ao governo estadual.

Foram registradas 303 mortes no mês. Em fevereiro do ano passado, foram 335 mortes.

O indicador reúne as mortes decorrentes de homicídio doloso, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e por intervenção de agente do Estado.

Os dados do ISP apontam redução nos principais indicadores de roubo no estado: roubo de rua (- 17,4%), o menor número para o mês desde 2017; roubo em coletivo (- 63,3%), roubo a transeunte (-14,3%), o roubo de aparelho celular (-11,3%), roubo de veículos (-14,4%) e o roubo de carga (-8,2%).

“Mesmo com o aumento da circulação de pessoas nas ruas, observamos redução em importantes indicadores de criminalidade no estado, principalmente nos roubos de rua, que influenciam diretamente na sensação de segurança da população”, explicou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Conforme o instituto, as morte causadas por agente do Estado caíram 35,4% no período, o menor registro para o mês desde 2016.

Estupros e furtos têm alta

No entanto, os casos estupros cresceram, passaram de 435, em fevereiro de 2025, para 471 no mesmo mês deste ano, aumento de 8%.

Os furtos a pessoas nas ruas também tiveram alta. Em fevereiro de 2026, foram 1.765 registros, contra 1.462 no mesmo período de 2025 (alta de 21%). Os estelionatos cresceram de 12.068 registros em fevereiro último contra 11.836 no mesmo mês do ano passado.

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