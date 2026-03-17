Crise no combustível já impacta Tenente Portela

A reportagem da Rádio Província realizou um levantamento em Tenente Portela para apurar a situação do abastecimento de combustíveis e constatou um cenário de preocupação em todos os postos da cidade. De acordo com os relatos, a principal dificuldade tem sido a aquisição dos produtos, especialmente do diesel.

Em alguns estabelecimentos, ainda há recebimento de combustível, porém de forma limitada, o que impede a normalização do atendimento. Já em outros pontos da cidade, os estoques chegaram ao fim, agravando ainda mais a situação para consumidores e trabalhadores que dependem diretamente do abastecimento.

O diesel aparece como o combustível mais afetado, o que acende um alerta principalmente para o setor agrícola e de transporte, fundamentais para a economia local. Todos os postos consultados confirmaram que enfrentam dificuldades para repor seus estoques, evidenciando que o problema é generalizado no município.

Esse cenário em Tenente Portela reflete uma instabilidade maior no abastecimento em diversas regiões do Rio Grande do Sul e também do país. Em um período considerado crítico, marcado pela colheita da safra de verão, a escassez de diesel tem gerado preocupação entre produtores rurais e transportadores, que dependem diretamente do combustível para manter suas atividades em funcionamento.

Entre os fatores que contribuem para essa situação estão as oscilações no mercado internacional do petróleo. Tensões e conflitos no Oriente Médio têm influenciado o aumento dos preços e impactado a cadeia de distribuição, dificultando o fluxo regular de combustível até os municípios.

Diante disso, medidas emergenciais vêm sendo adotadas para tentar minimizar os efeitos da crise, como a realização de leilões de diesel na região Sul, com o objetivo de ampliar a oferta e equilibrar o abastecimento. Ainda assim, a expectativa é de que o cenário siga exigindo atenção nos próximos dias.





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