Instabilidade e chuvas marcam o início da semana no Noroeste gaúcho

Uma massa de ar quente e úmida provoca instabilidade no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com destaque para a região Celeiro e o Noroeste do estado. O dia começou com muitas nuvens e chuvas já registradas pela manhã, condição que deve se intensificar à tarde e à noite, podendo ocorrer precipitações localmente fortes, acompanhadas de trovoadas e temporais isolados. As temperaturas na madrugada variaram entre vinte e vinte e dois graus, e durante o dia não devem superar entre vinte e seis e vinte e oito graus.

Na quarta-feira, o tempo continua instável, com nuvens e chuvas em diferentes momentos, mantendo o risco de temporais localizados. As temperaturas se elevam um pouco, com máximas previstas entre vinte e oito e trinta graus. Na quinta-feira, o sol aparece entre nuvens, mas ainda há possibilidade de chuva isolada e passageira em períodos de maior nebulosidade, com as máximas subindo entre trinta e trinta e dois graus.

A partir de sexta-feira, o tempo firme predomina na região, com sol e aumento mais expressivo das temperaturas, que podem atingir entre trinta e dois e trinta e quatro graus. O cenário indica retorno do calor intenso no Noroeste gaúcho, acompanhado de menores chances de chuva, favorecendo atividades ao ar livre e maior estabilidade climática para a população local.







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