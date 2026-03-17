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Governo do Estado chega a R$ 29,4 milhões de investimentos em obras concluídas em escolas da Rede Estadual em 2026

O governo investiu R$ 29,4 milhões em obras concluídas nas escolas estaduais entre janeiro e início de março de 2026. O valor médio por instituição...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/03/2026 às 11h03
Governo do Estado chega a R$ 29,4 milhões de investimentos em obras concluídas em escolas da Rede Estadual em 2026
Auditório do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, foi renovado -Foto: Juliana Cagliari Stefani/SOP

O governo investiu R$ 29,4 milhões em obras concluídas nas escolas estaduais entre janeiro e início de março de 2026. O valor médio por instituição passou de mais de R$ 1,8 milhão. Os trabalhos tiveram fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP).

As melhorias foram executadas em 16 escolas de 12 municípios. A maior parte do valor investido – R$ 16,7 milhões –beneficiou estabelecimentos indígenas:

  • R$ 9,8 milhões para a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental (EEIEF) Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela;
  • R$ 3,7 milhões para a EEIEF na Comunidade Indígena Kaingang por Fi, em São Leopoldo;
  • R$ 2,9 milhões para a EEIEF Coronel Geraldino Mineiro, em Redentora;
  • e R$ 353,3 mil para a EEIEF Tupe Pan, em Porto Alegre.

“Estamos enfrentando duas dívidas do Rio Grande do Sul com a educação. Primeiro, voltar a fazer investimentos reais. Não se trata de reparos pontuais e muitas vezes insuficientes: estamos transformando as escolas com grandes recuperações, o que se vê pela média de valor destinado a cada instituição”, afirma a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte. “Segundo, estamos mudando a realidade do ensino indígena com construções de qualidade para essas comunidades.”

No Instituto de Educação (IE) Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, e no IE Assis Brasil, em Pelotas, foram concluídas etapas das recuperações gerais em andamento. Na escola caxiense, terminaram as reformas do ginásio e do auditório, com investimento de R$ 5,9 milhões nessa fase. Ao todo, a instituição receberá R$ 30 milhões. Já na pelotense, os reparos finalizados somaram R$ 1,9 milhão, dentro de um total de R$ 8,5 milhões destinados à escola.

As obras mostram que o Rio Grande do Sul está diferente. Antes, só era possível realizar manutenções pontuais com aportes pequenos. Agora, o valor destinado a cada escola aumentou significativamente e garante amplas renovações dos prédios escolares.

Refeitório da Escola Rogaciano Giordani, em São Valentim do Sul, teve piso substituído -Foto: Hosana Fernandes da Silva/SOP
Refeitório da Escola Rogaciano Giordani, em São Valentim do Sul, teve piso substituído -Foto: Hosana Fernandes da Silva/SOP

Detalhamento das obras

IE Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

  • Obra: renovação do ginásio e do auditório
  • Investimento: R$ 5,9 milhões
  • Conclusão: 10 de fevereiro
  • Fiscalização: 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul
  • Endereço: Avenida Júlio de Castilhos, 3.947, Bairro Cinquentenário

Escola Estadual de Educação Básica Abramo Pezzi, em Caxias do Sul

  • Obra: substituição de portas; manutenção de janelas; recuperação de lajes, escadas e poço; troca de telhas; reconstrução de muro e de alambrado no acesso principal; adequações nas instalações elétricas e hidrossanitárias; e pintura interna e externa
  • Investimento: R$ 167,3 mil
  • Conclusão: 4 de fevereiro
  • Fiscalização: 4ª Crop, de Caxias do Sul
  • Endereço: Rua General Mallet, 626, Bairro Rio Branco

Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Rio Grande do Sul, em General Câmara

  • Obra: impermeabilização de fachadas, reparos em paredes internas e complemento de piso de concreto na quadra esportiva, entre outros
  • Investimento: R$ 91,5 mil
  • Conclusão: 3 de março
  • Fiscalização: 12ª Crop, de Guaíba
  • Endereço: Rua Ernesto Alves, 136, Vila Santo Amaro do Sul

Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Visconde de Cerro Alegre, em Inhacorá

  • Obra: construção de novas paredes, substituição da tubulação de esgoto, execução de fossa séptica com sumidouro, reconstrução da calçada em concreto, revestimento completo das paredes dos banheiros e pintura do piso da calçada, entre outros
  • Investimento: R$ 62,8 mil
  • Conclusão: 5 de março
  • Fiscalização: 14ª Crop, de Santo Ângelo
  • Endereço: Rua Celeste Rolim de Moura, 711, Bairro Centro

Colégio Estadual João Mosmann, em Parobé

  • Obra: recuperação estrutural, adequações elétricas e hidrossanitárias, manutenção de coberturas e esquadrias, impermeabilização, execução de pisos e pintura interna e externa
  • Investimento: R$ 87,2 mil
  • Conclusão: 10 de fevereiro
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Endereço: Rua Valdelirio Weber, s/n, Bairro Cohab

EEEF Bela Vista, em Passo Fundo

  • Obra: instalação de fossa séptica
  • Investimento: R$ 85,8 mil
  • Conclusão: 9 de março
  • Fiscalização: 7ª Crop, de Passo Fundo
  • Endereço: Distrito Bela Vista, s/n
Aporte do Estado proporcionou diversas melhorias na Escola Doutor Antônio Leivas Leite, em Pelotas -Foto: Rosane de Fatima Mota Postilioni/SOP
Aporte do Estado proporcionou diversas melhorias na Escola Doutor Antônio Leivas Leite, em Pelotas -Foto: Rosane de Fatima Mota Postilioni/SOP

EEEM Doutor Antônio Leivas Leite, em Pelotas

  • Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas, entre outros
  • Investimento: R$ 761,9 mil
  • Conclusão: 19 de janeiro
  • Fiscalização: 5ª Crop, em Pelotas
  • Endereço: Rua Leopoldo de Souza Soares, 333, Bairro Três Vendas

IE Assis Brasil, em Pelotas

  • Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas
  • Investimento: R$ 1,9 milhão
  • Conclusão: 30 de janeiro
  • Fiscalização: 5ª Crop, de Pelotas
  • Endereço: Rua Antônio dos Anjos, 296, Bairro Centro

EEEM 9 de Outubro, em Portão

  • Obra: recuperação de pisos, das paredes e das pinturas, entre outros
  • Investimento: R$ 409,4 mil
  • Conclusão: 19 de fevereiro
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Endereço: Rua Ivoti, 185, Bairro Centro
Escola 9 de Outubro, em Portão, recebeu nova pintura, entre outras melhorias -Foto: José Ricardo Juchem/SOP
Escola 9 de Outubro, em Portão, recebeu nova pintura, entre outras melhorias -Foto: José Ricardo Juchem/SOP

EEEM Ceará, em Porto Alegre

  • Obra: recuperação de esquadrias, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas, entre outros
  • Investimento: R$ 1,2 milhão
  • Conclusão: 9 de março
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Endereço: Avenida Arnaldo Bohrer, Bairro Teresópolis

EEIEF Tupe Pan, em Porto Alegre

  • Obra: recuperação das impermeabilizações, das instalações hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas
  • Investimento: R$ 353,3 mil
  • Conclusão: 18 de fevereiro
  • Fiscalização: 1ª Crop, de Porto Alegre
  • Endereço: Rua Padre Werner, s/n, Bairro Tristeza

EEIEF Coronel Geraldino Mineiro, em Redentora

  • Obra: ampliação da escola com construção de novo prédio em módulos off-site
  • Investimento: R$ 2,9 milhões
  • Conclusão: 26 de fevereiro
  • Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
  • Endereço: estrada Setor Mato Queimado, s/n

EEIEF na Comunidade Indígena Kaingang por Fi, em São Leopoldo

  • Obra: construção de prédio em módulos off-site
  • Investimento: R$ 3,7 milhões
  • Conclusão: 24 de fevereiro
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Endereço: estrada do Quilombo, 1.015, Bairro Feitoria

EEEF Visconde de São Leopoldo, em São Leopoldo

  • Obra: recuperação de esquadrias, da cobertura, das impermeabilizações, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes e das pinturas
  • Investimento: R$ 1,3 milhão
  • Conclusão: 28 de janeiro
  • Fiscalização: 2ª Crop, de Novo Hamburgo
  • Endereço: Rua Independência, 836, Bairro Centro

EEEF Rogaciano Giordani, em São Valentim do Sul

  • Obra: recuperação do telhado e do piso da quadra de esportes; substituição do piso dos banheiros, do refeitório, dos corredores e da sala de vídeo; manutenção elétrica e hidráulica; e pinturas
  • Investimento: R$ 664,6 mil
  • Conclusão: 13 de fevereiro
  • Fiscalização: 16ª Crop, de Bento Gonçalves
  • Endereço: Rua Brasil, 473, Bairro Centro

EEIEF Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela

  • Obra: construção de novo prédio em módulos off-site
  • Investimento: R$ 9,8 milhões
  • Conclusão: 26 de fevereiro
  • Fiscalização: 17ª Crop, de Santa Rosa
  • Endereço: Terra Indígena Guarita, s/n
Investimento na Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela, foi de R$ 9,8 milhões -Foto: Tupac Amaru Casarotti Cardoso/SOP
Investimento na Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, em Tenente Portela, foi de R$ 9,8 milhões -Foto: Tupac Amaru Casarotti Cardoso/SOP

Texto: Ariel Engster/Ascom SOP
Edição: Secom

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