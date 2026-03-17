Cobras venenosas são encontradas dentro de casas no interior da região

Moradores de áreas rurais da região viveram momentos de apreensão nesta segunda-feira, 16 de março, após o registro de duas ocorrências envolvendo serpentes peçonhentas dentro de residências.

O primeiro caso foi registrado na comunidade de Linha Pessegueiro, no interior de Bom Progresso, onde uma cobra, possivelmente da espécie jararacuçu, foi localizada dentro de um quarto, causando susto aos moradores. Não se sabe como o animal entrou no imóvel.

Já à noite, uma situação semelhante ocorreu na localidade de Linha Caçador São Francisco, no interior de Tiradentes do Sul. Desta vez, a serpente encontrada dentro de uma residência pode ser da espécie urutu-cruzeiro, também altamente venenosa.

A presença dos animais em ambientes domésticos tem sido mais frequente em períodos de calor, quando as cobras buscam abrigo e alimento, o que exige atenção redobrada principalmente de moradores do interior.

Especialistas alertam que, ao se deparar com esse tipo de situação, a recomendação é não tentar capturar ou se aproximar do animal, acionando imediatamente equipes capacitadas ou órgãos ambientais para realizar a remoção com segurança.

A urutu-cruzeiro é uma serpente de alta periculosidade, pertencente à família das víboras, a mesma de espécies como jararaca, cascavel e surucucu. Seu veneno é considerado um dos mais potentes entre as serpentes desse grupo, o que aumenta ainda mais o risco em casos de acidentes.

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