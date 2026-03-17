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Falta de combustíveis afeta rotina e serviços públicos em Seberi

Falta de diesel e etanol leva prefeitura a suspender atividades e preocupa setor produtivo

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Seberi
17/03/2026 às 07h19
Falta de combustíveis afeta rotina e serviços públicos em Seberi
(Foto: Blog Auto Bitts)

A falta de combustíveis já começa a impactar diretamente o cotidiano em Seberi, no norte do Rio Grande do Sul. Motoristas têm enfrentado dificuldades para abastecer, especialmente em relação ao óleo diesel e ao etanol, que já apresentam escassez em diversos postos do município.

Em alguns estabelecimentos, a gasolina ainda está disponível, porém a comercialização vem sendo limitada a poucos litros por veículo como forma de evitar o desabastecimento total. A medida tem gerado preocupação entre os consumidores, que temem o agravamento da situação nos próximos dias.

Diante do cenário, a Prefeitura de Seberi adotou medidas emergenciais e decidiu suspender temporariamente as atividades da Secretaria Municipal de Obras. A decisão visa preservar o combustível disponível para serviços considerados essenciais, como atendimentos na área da saúde e o transporte escolar, garantindo o funcionamento mínimo desses setores.

A situação no município reflete um contexto mais amplo de instabilidade no abastecimento. Em diferentes regiões do Rio Grande do Sul e do país, já há relatos de dificuldades na aquisição de diesel, especialmente em um período crítico marcado pela colheita da safra de verão. O cenário preocupa produtores rurais e transportadores, que dependem diretamente do combustível para manter suas atividades.

Especialistas apontam que a alta nos preços do petróleo, impulsionada por conflitos no Oriente Médio, tem pressionado tanto os valores quanto a logística de distribuição no Brasil. Para tentar amenizar os impactos, medidas emergenciais, como leilões de diesel na região Sul, vêm sendo adotadas com o objetivo de equilibrar a oferta do combustível.

 
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