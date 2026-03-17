Eduardo Leite dá ordem de início a novo viaduto e duplicação de trecho concedido da ERS-122 no contorno norte de Caxias do Sul

Entre as intervenções está a construção de um viaduto no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite deu ordem de início, nesta segunda-feira (16/3),para as obras do Viaduto da Saúde e da duplicação de 11 quilômetros do contorno norte de Caxias do Sul, na rodovia ERS-122, que integra a concessão do Bloco 3. A autorização para as intervenções ocorreu em evento realizado no salão da Comunidade Nossa Senhora da Saúde, em Caxias do Sul, com a presença do prefeito Adiló Didomenico, secretários estaduais, lideranças regionais e representantes da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias do bloco.

Considerado um dos principais investimentos em mobilidade da Serra Gaúcha, o projeto prevê a duplicação de 10,9 quilômetros da ERS-122, entre o chamado Viaduto Torto e a saída para Flores da Cunha. A previsão de conclusão das obras é janeiro de 2027, conforme a CSG.

Para Eduardo Leite, o ato simboliza os resultados das decisões tomadas nos últimos anos para reorganizar as finanças do Estado e viabilizar novos investimentos em infraestrutura. Segundo ele, as reformas implementadas pelo governo e a aposta em parcerias com a iniciativa privada têm permitido acelerar obras que o Estado, sozinho, teria dificuldade de realizar.

“Quando assumimos o governo, o Rio Grande do Sul enfrentava uma grave crise fiscal. O Estado não tinha capacidade de investimento, não conseguia pagar salários em dia, acumulava atrasos com hospitais e fornecedores de medicamentos. Diante desse cenário, tivemos que tomar decisões difíceis. Mas nunca nos faltou coragem para enfrentar críticas e contestações, porque sabíamos que estávamos fazendo o que era certo para o Rio Grande do Sul", disse Leite.

"As reformas e as parcerias com a iniciativa privada são o que hoje permitem que obras como essa saiam do papel e sejam entregues para a população. O Rio Grande do Sul avançou. Hoje temos contas organizadas, mais investimentos, mais obras e serviços melhores para a população”, ressaltou o governador.

"As reformas e as parcerias com a iniciativa privada são o que hoje permitem que obras como essa saiam do papel", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Novo viaduto

Entre os destaques da intervenção está a construção de um novo viaduto no km 78 da ERS-122, no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva. A estrutura receberá investimento estimado de R$ 13 milhões e deve atender um fluxo aproximado de 20 mil veículos por dia.

O novo viaduto terá 40 metros de extensão, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros, transpondo a Rua Ludovico Cavinato, principal ligação entre o bairro e a rodovia. Para viabilizar a obra, será realizado o ajuste do desvio no local, seguido da demolição da estrutura existente para implantação da nova travessia, que está prevista para iniciar nos próximos dias e será divulgada pela concessionária.

Duplicação da rodovia

Já a duplicação contempla a construção de obra no km 71, onde será implantada uma nova passagem inferior, permitindo que o tráfego entre bairros ocorra por baixo da rodovia com maior comodidade. Para viabilizar a obra foi necessário construir um desvio provisório de 400 metros, com redução de velocidade e sinalização especial, já em operação.

“A duplicação do contorno norte da ERS-122 é uma obra estratégica para a Serra Gaúcha. Estamos falando de um corredor que concentra um volume intenso de tráfego e conecta importantes polos industriais e logísticos. Com a ampliação da capacidade da rodovia e a implantação de novas estruturas, incluindo a nova ponte sobre o Arroio Tega, vamos melhorar significativamente a segurança, a fluidez e as condições de deslocamento para milhares de usuários que utilizam esse trecho todos os dias”, afirmou o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres.

Investimento também prevê duplicação da rodovia e uma nova ponte sobre o Arroio Tega -Foto: Vitor Rosa/Secom

Nova ponte sobre o Arroio Tega

No km 74, está sendo realizada a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega, também em Caxias do Sul. A obra, com um investimento total de R$ 50 milhões, está com 80% dos trabalhos executados e deverá ser concluída até julho deste ano. Com 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura, a estrutura ampliará a capacidade de tráfego no trecho.