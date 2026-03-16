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Ex-prefeito de Campo Novo defende legalidade de sua gestão após acórdão do TJ-RS

A defesa também esclarece que a decisão citada não transitou em julgado, ou seja, ainda não é definitiva.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
16/03/2026 às 11h48
Ex-prefeito de Campo Novo defende legalidade de sua gestão após acórdão do TJ-RS
(Foto: Arte Sistema Província)

O ex-prefeito de Campo Novo, Adi José Pretto, manifestou-se sobre a notícia referente ao recente acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Segundo ele, o processo trata de contratações temporárias realizadas por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS), amparadas por leis municipais aprovadas pela Câmara de Vereadores e voltadas ao atendimento do interesse público. Ressalta ainda que, nos períodos mencionados, todas as contas da administração foram aprovadas pelo Legislativo, o que demonstra a transparência e a legalidade dos atos administrativos.

A defesa também esclarece que a decisão citada não transitou em julgado, ou seja, ainda não é definitiva. Conforme os advogados, o caso segue com recursos cabíveis perante os Tribunais Superiores (STJ e STF), onde serão analisadas questões relacionadas à legalidade e à proporcionalidade das medidas determinadas. Medidas como a suspensão da CNH e eventuais restrições patrimoniais estão sendo contestadas judicialmente.

Por fim, Adi José Pretto ressalta que seus direitos políticos permanecem plenamente preservados, não havendo qualquer decisão que limite sua capacidade eleitoral. O ex-prefeito reafirma confiança no Poder Judiciário e acredita que, ao final do processo, será reconhecida a regularidade dos atos praticados durante sua gestão, reiterando seu compromisso com a transparência e com a população de Campo Novo.



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