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Ata de registro de preços para reforma de 314 escolas estaduais é destaque da Agenda Celic

Um edital de registro de preços visando à contratação de empresa para serviços comuns de engenharia sob demanda, para 314 unidades escolares estadu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/03/2026 às 10h21
Ata de registro de preços para reforma de 314 escolas estaduais é destaque da Agenda Celic
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Um edital de registro de preços visando à contratação de empresa para serviços comuns de engenharia sob demanda, para 314 unidades escolares estaduais, está entre os 22 processos licitatórios previstos pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). Os certames estão programados para ocorrer entre os dias 16 e 20 de março.

Solicitado pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), o edital corresponde a serviços de demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção preventiva e corretiva de diversas naturezas. As escolas estão divididas em seis lotes, relativos às Coordenadorias Regionais de Obras Públicas (Crops) de Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Bagé e Santana do Livramento. O pregão eletrônico será realizado na terça-feira (17/3), às 9h30. O valor total estimado da contratação é de R$ 317 milhões.

Leilão

Outro certame programado para a semana é o leilão para alienação de 100 veículos automotores irrecuperáveis e equipamentos diversos pertencentes à Administração Pública Estadual. Solicitado pela SPGG, o certame está programado para segunda-feira (16), às 10h, no site do leiloeiro cadastrado para o processo.

Os veículos irrecuperáveis são oriundos da Brigada Militar (BM), da Polícia Civil (PC), da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e de outros órgãos do Estado. Somente poderão participar da primeira etapa do certame, relativa aos veículos, Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércios de Peças Usadas e Reciclagem de Sucata (CDVs), e empresas que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.

Os veículos estão localizados nos seguintes municípios: Alegrete, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Charqueadas, Cruzeiro do Sul, Gramado, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Osório, Pelotas, Porto Alegre, Quaraí, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santo Ângelo, São Borja, São Francisco de Paula, São Leopoldo, Taquara, Vacaria e Viamão.

Também estão previstas licitações para a aquisição de materiais de segurança e proteção, bem como de equipamentos para laboratório, entre outras. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom/SPGG
Edição: Secom

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