Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha do governo do Estado chega a sete anos levando mais economia em tempo real aos consumidores

No Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Menor Preço Nota Gaúcha completa sete anos como uma das ferramentas digitais mais acessadas pelos gaúchos na hora de planejar compras com inteligência. Criado pelo Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e desenvolvido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), o aplicativo chega a 2026 reafirmando um propósito simples, e cada vez mais necessário: mostrar ao cidadão, em poucos segundos, onde está o menor preço do produto que ele procura.

Sete anos de evolução constante

Criado para ampliar a transparência e fortalecer o poder de escolha ao consumidor, o Menor Preço Nota Gaúcha evoluiu ao longo de seus sete anos de existência. A cada nova demanda da população, o aplicativo incorporou ferramentas, atalhos, abas e recursos que respondem às necessidades reais da sociedade, das urgências da pandemia às necessidades das famílias após as enchentes, passando pelo planejamento das compras do dia a dia.

“O Menor Preço nasceu para ajudar a economizar e provar, todos os dias, que transparência gera poder de escolha. Na pandemia, criamos um atalho para os itens essenciais; depois das enchentes, dedicamos uma aba inteira à linha branca para apoiar a recomposição das casas. Em 2026, com milhões de consultas e milhares de listas inteligentes, seguimos evoluindo para que cada cidadão encontre o melhor preço, no lugar certo e na hora certa”, declara o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.

O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin, que comanda o Procon Estadual, afirma que o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha é uma conquista para todo consumidor, além de ser um grande aliado no trabalho realizado pelo órgão. “Com o princípio da transparência, o aplicativo subsidia a população com informações para que seja tomada a melhor decisão na hora da compra. Trata-se de um sistema gratuito que representa um marco para os consumidores.”

Hoje, o aplicativo acumula números que refletem a sua consolidação:

Base ativa do mês:

· 68.927 usuários





Mais de 191 milhões de consultas realizadas, sendo:

· 110.989.009 por GTIN (código de barras)

· 67.465.105 por descrição

· 13.431.977 por combustíveis





· 110.989.009 por GTIN (código de barras) · 67.465.105 por descrição · 13.431.977 por combustíveis Notas fiscais processadas:

· 10.299.751.043 desde o lançamento

· 168.957.876 somente em 2026

· 873.208.404 desde março de 2025





10.299.751.043 desde o lançamento 168.957.876 somente em 2026 873.208.404 desde março de 2025 Crescimento no iOS:

· aumento de 23% das instalações (de 80,8 mil para 99,2 mil)

Listas de Compras: comparação completa para economizar mais

Lançada em 2024, a Lista de Compras rapidamente se tornou um dos recursos mais valorizados pelos usuários. A ferramenta já soma 25.294 listas criadas e revolucionou a experiência de uso do aplicativo ao permitir que o consumidor compare, de uma só vez, o valor total dos itens em diferentes estabelecimentos próximos.

Em vez de conferir item por item, o usuário visualiza instantaneamente onde toda a compra sai mais barata, um avanço que leva o Menor Preço Nota Gaúcha para outro patamar e reforça sua vocação de gerar economia real, especialmente para quem organiza as compras do mês.

Uma ferramenta presente em todo o RS

A distribuição de uso do aplicativo é equilibrada entre as regiões do Estado, o que reforça o perfil democrático da ferramenta. Lideram as consultas:

Sudeste Rio-Grandense — 15,44%

Centro Oriental — 15,20%

Sudoeste — 15,09%

Regiões como Noroeste (14,85%), Centro Ocidental (13,99%), Metropolitana (12,97%) e Nordeste (12,46%) também apresentam forte adesão.

O que o consumidor do RS tem buscado

As pesquisas feitas no aplicativo revelam o cotidiano do consumidor. Nas últimas semanas, ganharam destaque:

Materiais de construção (como cimento)

Alimentos essenciais (como o leite)

Eletrodomésticos (geladeiras e fogões)

Essas tendências reforçam o papel da ferramenta como ponte entre a necessidade imediata e a decisão de compra mais vantajosa.

Transformações que surgem da necessidade

Ao longo de seus sete anos, o Menor Preço adaptou-se a diferentes contextos vividos pela população:

Durante a pandemia de Covid-19, foi criado um atalho especial para itens essenciais, como álcool em gel, máscaras, luvas e água sanitária, além da inclusão de testes de Covid-19.





Após as enchentes de 2024, o aplicativo ganhou a aba “Itens para sua casa”, destacando fogões, geladeiras e máquinas de lavar, bens contemplados pela devolução de ICMS, voltados à recomposição do lar de milhares de famílias.

A cada desafio vivido pelo Estado, o aplicativo se reinventou para atender novas necessidades, sempre com foco na transparência e no auxílio direto ao cidadão.

Como utilizar agora

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