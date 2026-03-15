Aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha do governo do Estado chega a sete anos levando mais economia em tempo real aos consumidores

No Dia do Consumidor, celebrado em 15 de março, o Menor Preço Nota Gaúcha completa sete anos como uma das ferramentas digitais mais acessadas pelos gaúchos na hora de planejar compras com inteligência. Criado pelo Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) e desenvolvido pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs), o aplicativo chega a 2026 reafirmando um propósito simples, e cada vez mais necessário: mostrar ao cidadão, em poucos segundos, onde está o menor preço do produto que ele procura.
Sete anos de evolução constante
Criado para ampliar a transparência e fortalecer o poder de escolha ao consumidor, o Menor Preço Nota Gaúcha evoluiu ao longo de seus sete anos de existência. A cada nova demanda da população, o aplicativo incorporou ferramentas, atalhos, abas e recursos que respondem às necessidades reais da sociedade, das urgências da pandemia às necessidades das famílias após as enchentes, passando pelo planejamento das compras do dia a dia.
“O Menor Preço nasceu para ajudar a economizar e provar, todos os dias, que transparência gera poder de escolha. Na pandemia, criamos um atalho para os itens essenciais; depois das enchentes, dedicamos uma aba inteira à linha branca para apoiar a recomposição das casas. Em 2026, com milhões de consultas e milhares de listas inteligentes, seguimos evoluindo para que cada cidadão encontre o melhor preço, no lugar certo e na hora certa”, declara o coordenador do NFG, Fernando Rodrigues dos Santos.
O secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Fabrício Peruchin, que comanda o Procon Estadual, afirma que o aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha é uma conquista para todo consumidor, além de ser um grande aliado no trabalho realizado pelo órgão. “Com o princípio da transparência, o aplicativo subsidia a população com informações para que seja tomada a melhor decisão na hora da compra. Trata-se de um sistema gratuito que representa um marco para os consumidores.”
Hoje, o aplicativo acumula números que refletem a sua consolidação:
Listas de Compras: comparação completa para economizar mais
Lançada em 2024, a Lista de Compras rapidamente se tornou um dos recursos mais valorizados pelos usuários. A ferramenta já soma 25.294 listas criadas e revolucionou a experiência de uso do aplicativo ao permitir que o consumidor compare, de uma só vez, o valor total dos itens em diferentes estabelecimentos próximos.
Em vez de conferir item por item, o usuário visualiza instantaneamente onde toda a compra sai mais barata, um avanço que leva o Menor Preço Nota Gaúcha para outro patamar e reforça sua vocação de gerar economia real, especialmente para quem organiza as compras do mês.
Uma ferramenta presente em todo o RS
A distribuição de uso do aplicativo é equilibrada entre as regiões do Estado, o que reforça o perfil democrático da ferramenta. Lideram as consultas:
O que o consumidor do RS tem buscado
As pesquisas feitas no aplicativo revelam o cotidiano do consumidor. Nas últimas semanas, ganharam destaque:
Essas tendências reforçam o papel da ferramenta como ponte entre a necessidade imediata e a decisão de compra mais vantajosa.
Transformações que surgem da necessidade
Ao longo de seus sete anos, o Menor Preço adaptou-se a diferentes contextos vividos pela população:
A cada desafio vivido pelo Estado, o aplicativo se reinventou para atender novas necessidades, sempre com foco na transparência e no auxílio direto ao cidadão.
Como utilizar agora
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom