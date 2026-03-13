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Governo do Estado inaugura fábrica de calçados com emprego de apenados no Presídio Estadual de Sarandi

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, realizou, nesta sexta-feira (13/3), a ina...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/03/2026 às 18h43
Governo do Estado inaugura fábrica de calçados com emprego de apenados no Presídio Estadual de Sarandi
Espaço permitirá oportunidade para até 50 pessoas em cumprimento de penas privativas de liberdade -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, realizou, nesta sexta-feira (13/3), a inauguração de uma fábrica do setor calçadista no Presídio Estadual de Sarandi. O projeto foi idealizado em cooperação da SSPS com a empresa Beira Rio e o atelier de costura Maeve. O espaço tem capacidade para até 50 pessoas privadas de liberdade do regime fechado trabalharem — oito já estão atuando —, ampliando as oportunidades de qualificação profissional e de atividade laboral no sistema prisional.

Em 2025, a SSPS e a Polícia Penal implantaram o Projeto Mãos que Reconstroem, uma iniciativa que surgiu depois que o governador Eduardo Leite assinou, no município de Santiago, uma ordem de serviço para a construção de 28 leitos de UTI com apoio da mão de obra prisional. “Lá eu fiquei sabendo que 90% do hospital estava sendo feito dentro dos presídios. E esse trabalho que estão fazendo aqui é um fortalecimento, porque vai ajudá-los quando saírem. Nós já criamos 2.170 vagas de trabalho, porque acreditamos na ressocialização por meio do trabalho. Sempre digo que todo recomeço merece uma oportunidade e o Estado está dando essa oportunidade”, relatou o titular da SSPS, Jorge Pozzobom.

A fábrica está localizada em um anexo da unidade prisional. Para a diretora do Departamento Técnico e de Tratamento Penal, Rita Leonardi, projetos como este representam um avanço na construção de alternativas concretas para a reintegração social dos apenados. “Quando a Polícia Penal oportuniza trabalho dentro das unidades prisionais, ela está oferecendo dignidade, qualificação profissional e novas perspectivas de futuro. Parcerias como esta demonstram que, com o envolvimento do poder público e da iniciativa privada, é possível criar caminhos reais para a ressocialização e para a redução da reincidência”, descreveu.

Inauguração contou com a presença de autoridades e representações dos participantes do projeto -Foto: Rafa Marin/Polícia Penal
Inauguração contou com a presença de autoridades e representações dos participantes do projeto -Foto: Rafa Marin/Polícia Penal

Na linha de produção

A Beira Rio começou a utilizar a mão de obra prisional há três anos. Desde então, já montou nove linhas de produção, contando com a inaugurada nesta sexta-feira, em Sarandi. “Vivemos um colapso de mão de obra e com a ajuda da Polícia Penal quebramos um paradigma e estamos mostrando que o trabalho prisional é uma solução. Além disso, ajuda os apenados com renda, com ocupação da mente e com qualificação. É um projeto enriquecedor em muitos aspectos, o qual orgulha muito a Beira Rio. Nos próximos dias, vamos chegar a 600 apenados atuando nas nossas linhas de produção”, declarou o gerente industrial da empresa, Sandro da Silva.

Os apenados trabalhadores recebem os benefícios previstos em leicomo remuneração de até 75% do salário-mínimo e remição de pena. Toda a produção será destinada à indústria calçadista, contribuindo para atender à demanda do setor e consolidando a iniciativa como mais uma ação voltada à qualificação profissional e à reintegração social.

Apenados trabalhadores recebem os benefícios de remuneração de até 75% do salário-mínimo e remição de pena -Foto: Rafa Marin/Polícia Penal
Apenados trabalhadores recebem os benefícios de remuneração de até 75% do salário-mínimo e remição de pena -Foto: Rafa Marin/Polícia Penal

Espaço reformulado

A reforma do espaço onde a fábrica está instalada foi concluída em aproximadamente 90 dias e contou com investimento aproximado de R$ 100 mil, provenientes de recursos das Comarcas de Sarandi e de Constantina, da prefeitura de Sarandi, de verbas mensais da Delegacia Regional da Polícia Penal, além de ter recebido materiais fornecidos pela Beira Rio.

Segundo a delegada da 4ª Região, Manuela Peliciolli, a fábrica é uma conquista significativa. “Além de ampliar as oportunidades de trabalho, ela oferece qualificação profissional e contribui para que os apenados retornem à sociedade com novas perspectivas. É um projeto que reforça nosso compromisso com a segurança e com a ressocialização”, citou.

A área de cerca de 100 metros quadrados recebeu adequações estruturais, incluindo a conexão entre a ala da fábrica e o restante do estabelecimento prisional, o que permite maior segurança na movimentação dos custodiados. No local também foram instalados máquinas de costura, equipamentos de corte e viragem, esteira de produção e demais dispositivos utilizados na indústria calçadista.

O novo ambiente foi estruturado para oferecer melhores condições de trabalho às pessoas privadas de liberdade, contribuindo para a promoção da dignidade no cumprimento da pena, para o fortalecimento das políticas de ressocialização e para a reinserção social dos apenados.

Texto: Marcelle Schleinstein/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

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