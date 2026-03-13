Domingo, 15 de Março de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Polícia indicia enfermeiros acusados de matar pacientes no DF

Três técnicos são investigados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/03/2026 às 16h39
Polícia indicia enfermeiros acusados de matar pacientes no DF
© Lúcio Bernardo Jr./Senado Feder

A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações sobre as mortes de três pacientes internados em um hospital particular de Taguatinga, em 2025, e indiciou os três técnicos de enfermagem investigados por suspeita de homicídio.

Investigadores da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP) concluíram haver evidências suficientes de que Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, 24 anos; Amanda Rodrigues de Sousa, 28 anos, e Marcela Camilly Alves da Silva, 22 anos, assassinaram ao menos três pacientes do Hospital Anchieta, entre 19 de novembro e 1º de dezembro do ano passado.

Araújo foi indiciado por três homicídios triplamente qualificados, com o emprego de veneno, traição/meio insidioso e dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Ele também responderá à Justiça pela acusação de falsificação de documento particular e uso de documento falso.

Marcela também foi indiciada pelas três mortes. Se forem julgados culpados, ela e Araújo poderão ser condenados a até 90 anos de prisão. Já Amanda foi indiciada por dois homicídios, também triplamente qualificados, e pode ser sentenciada a até 60 anos de reclusão.

Na última terça-feira (10), o Tribunal do Júri de Taguatinga converteu em preventiva as prisões provisórias do três técnicos de enfermagem, que já estavam detidos.

A reportagem da Agência Brasil não conseguiu contatar os advogados de Araújo, Amanda e Marcela, e segue aberta a suas manifestações.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Motivações

Na nota em que informa os pedidos de indiciamentos, a Polícia Civil lembra que o processo criminal tramita em sigilo judicial e não menciona qual teria sido a motivação dos investigados para matar a professora aposentada Miranilde Pereira da Silva, 75; o servidor público João Clemente Pereira, 63, e o também servidor público Marcos Moreira, 33 anos.

A Polícia Civil segue apurando outras mortes suspeitas ocorridas no Hospital Anchieta e em outros estabelecimentos onde Araújo e Amanda trabalharam – Marcela estava em seu primeiro emprego na área.

O caso só veio a público em meados de janeiro, dias após a Polícia Civil deflagrar a chamada Operação Anúbis e deter os três técnicos de enfermagem – que, àquela altura, já tinham sido demitidos pelo Hospital Anchieta, que já tinha denunciado à polícia as “circunstâncias atípicas” em que três pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) morreram.

Já na primeira entrevista coletiva que a Polícia Civil concedeu sobre o caso, em 19 de janeiro, o delegado Wisllei Salomão disse que as provas reunidas já indicavam que os três técnicos de enfermagem injetaram um medicamento indevido nas três vítimas, além de desinfetante em ao menos uma ocasião.

“É um medicamento comum, usado nas UTIs, mas que, se aplicado diretamente na veia [do paciente], como foi o caso, provoca parada cardíaca e a morte”, declarou o delegado.

Segundo Salomão, durante a apuração inicial, os investigadores analisaram imagens registradas pelo sistema de câmeras instalado na UTI do Hospital Anchieta, os prontuários dos pacientes e ouviram a outros funcionários do hospital.

“Constatamos que um técnico de enfermagem [Araújo] aproveitou que o sistema estava aberto, logado em nome de médicos, e, em ao menos duas ocasiões, receitou o medicamento [indevido], foi até a farmácia, pegou o medicamento, o preparou, escondeu a seringa no jaleco e a aplicou em três vítimas”, acrescentou o delegado, assegurando que Amanda e Marcela foram coniventes com a ação.

“Uma delas o auxiliou a buscar essa medicação na farmácia e também estava presente no momento em que o medicamento foi ministrado”, destacou o delegado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

DF e 10 estados têm alerta laranja de chuva neste sábado

Sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro exigem atenção

 Modelo Nova Escola agilizou construção de prédios escolares no RS como o Professora Edna May Cardoso, em Santa Maria -Foto: Luiza Lau/SOP
Obras Há 19 horas

Modelos replicáveis facilitaram a construção de escolas nas décadas de 1980 e 1990

O fim da Ditadura Militar, em 1984, inspirou projetos que buscaram democratizar o ensino. Em 1987, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) desenvolveu...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 21 horas

Mega-Sena acumulada sorteia neste sábado prêmio de R$ 75 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

 Espaço permitirá oportunidade para até 50 pessoas em cumprimento de penas privativas de liberdade -Foto: Arthur Plácido/Ascom SSPS
Sistema prisional Há 1 dia

Governo do Estado inaugura fábrica de calçados com emprego de apenados no Presídio Estadual de Sarandi

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, realizou, nesta sexta-feira (13/3), a ina...

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Governo reconhece situação de emergência em 30 municípios

Cidades foram afetadas por desastres naturais como chuvas ou estiagem

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 35°
19° Sensação
0.78 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h35 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Segunda
37° 18°
Terça
36° 19°
Quarta
36° 22°
Quinta
37° 19°
Sexta
35° 20°
Últimas notícias
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro derrota Atlético-MG em clássico pelo Brasileirão Feminino
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza transferência de condenados no caso Marielle para RJ
Esportes Há 11 horas

Hugo Calderano perde de algoz olímpico e cai em torneio na China
Esportes Há 12 horas

Esqui brasileiro mira 2ª medalha paralímpica em adeus a Milão-Cortina
Esportes Há 13 horas

Seleção feminina de basquete enfrenta o Mali no Pré-Mundial

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,01%
Euro
R$ 6,08 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 403,577,57 +0,10%
Ibovespa
177,653,31 pts -0.91%
Mega-Sena
Concurso 2984 (14/03/26)
06
11
15
28
42
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6976 (14/03/26)
04
24
25
62
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3636 (14/03/26)
01
02
03
04
05
06
12
13
15
16
17
18
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2899 (13/03/26)
23
26
27
29
31
37
49
52
55
58
61
71
74
79
82
88
89
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2936 (13/03/26)
03
13
21
23
24
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias