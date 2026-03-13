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Investimento acelera internacionalização do cinema em 2026

Apoios previstos para o programa Brasil no Mundo, do Projeto Paradiso, são voltados à presença de profissionais do audiovisual brasileiro em festiv...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/03/2026 às 11h43
Investimento acelera internacionalização do cinema em 2026
Crédito: Projeto Paradiso/Divulgação

O Projeto Paradiso, instituição filantrópica dedicada ao fortalecimento do audiovisual brasileiro, anunciou um investimento de R$ 660 mil para as linhas de apoio do programa Brasil no Mundo em 2026. Voltado à internacionalização, o programa impulsiona a presença nacional em grandes festivais e mercados do setor no exterior, oferecendo apoio a filmes selecionados para mostras competitivas e espaços de negócios. Neste ano, de forma inédita, o programa inclui também seções voltadas a novos realizadores.

Para Josephine Bourgois, diretora-executiva do Projeto Paradiso, este será um ano de expansão e consolidação. "O cinema brasileiro vive um momento de grande visibilidade no cenário internacional. Conquistas recentes em premiações de prestígio, como o Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’, os dois Globos de Ouro e as quatro indicações ao Oscar 2026 de ‘O Agente Secreto’, colocaram nossos filmes em evidência. Apostar em seções dedicadas a novos realizadores em 2026 vai ao encontro desse movimento. Entendemos que investir em novos talentos é fundamental para garantir a continuidade dessa presença brasileira que hoje ganha as telas do mundo", ressalta.

Os aportes são direcionados a longas-metragens e séries de ficção, foco de atuação da instituição. As obras devem ser independentes, majoritariamente brasileiras, e não podem receber mais de três apoios da instituição ao longo de sua trajetória internacional. A concessão do apoio está condicionada à presença de ao menos um representante brasileiro da obra no evento. O Projeto Paradiso se reserva ainda o direito de alterar os apoios previstos, podendo incluir ou excluir aportes ao longo do ano, de acordo com critérios estratégicos. A lista completa de apoios está disponível aqui.

Em 2025, a instituição investiu R$ 442,5 mil por meio do programa. Entre os projetos apoiados, estiveram filmes com trajetórias expressivas em festivais internacionais, como “O Agente Secreto”, vencedor dos prêmios de direção e atuação no Festival de Cannes, e “O Último Azul”, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim. Ao todo, foram 28 filmes, séries e projetos apoiados em 15 festivais e mercados internacionais ao longo do ano.

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