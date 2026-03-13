Serviço de roçada exige atenção de motoristas na BR-468

Motoristas que trafegam pela BR-468, no trecho entre Três Passos e Tiradentes do Sul, devem redobrar a atenção nesta sexta-feira devido a trabalhos de manutenção realizados às margens da rodovia.

Equipes estão executando serviços de roçada na vegetação lateral da estrada, o que exige a presença de trabalhadores e máquinas agrícolas ao longo do trecho. Durante a atividade, tratores e equipamentos podem ocupar parcialmente a pista ou o acostamento.

Por conta disso, a recomendação é que os condutores reduzam a velocidade, mantenham distância segura e fiquem atentos à movimentação de homens e máquinas que atuam na manutenção da rodovia.

Os trabalhos fazem parte das ações de conservação da estrada, que têm como objetivo melhorar a visibilidade dos motoristas e aumentar a segurança no tráfego.

A orientação para quem precisa passar pelo local é dirigir com cautela até a conclusão do serviço.

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