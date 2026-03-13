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Vacas na pista provocam acidente com duas caminhonetes na BR-285 em Santa Bárbara do Sul

A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio SulBrasileira
13/03/2026 às 10h52
Vacas na pista provocam acidente com duas caminhonetes na BR-285 em Santa Bárbara do Sul
(Foto: Rádio SulBrasileira)

Um sinistro de trânsito foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 12, na rodovia BR-285, nas proximidades do acesso secundário ao município de Santa Bárbara do Sul. O fato ocorreu por volta das 20h15 e envolveu duas caminhonetes.

Segundo informações levantadas no local, uma caminhonete Nissan, com placas da cidade de Ijuí, seguia no sentido Santa Bárbara do Sul–Panambi quando acabou encostando em uma vaca que estava sobre a pista.

Logo atrás vinha uma Volkswagen Amarok, emplacada em Panambi. O condutor não conseguiu desviar a tempo e acabou colidindo diretamente com o animal. Com o impacto, o sistema de airbag do veículo foi acionado. Apesar dos estragos na caminhonete, o motorista, que estava sozinho, não ficou ferido.

No primeiro veículo estavam um homem e uma mulher, moradores de Ijuí. O motorista relatou que, no momento do ocorrido, havia um grupo de aproximadamente seis a dez bovinos soltos na rodovia.

A situação foi atendida por uma equipe da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, por meio da guarnição de Santa Bárbara do Sul, que realizou o controle do tráfego no local até a remoção do animal morto e a liberação completa da pista.

(Fotos: Rádio SulBrasileira)

 

 

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