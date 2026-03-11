Quarta, 11 de Março de 2026
Operação contra o Comando Vermelho prende cinco pessoas em SP

Ação mirou grupo que atuava na região de Rio Claro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 18h24

Cinco pessoas foram presas nesta quarta-feira (11) em uma operação que mira a estrutura do Comando Vermelho no interior paulista. A ação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e pela Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil em Rio Claro, com apoio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

O objetivo da ação foi desarticular a estrutura logística, financeira e operacional do Comando Vermelho no interior paulista , onde o grupo é acusado de praticar crimes relacionados ao tráfico de drogas e de armas, lavagem de dinheiro e homicídios.

Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão preventiva. Além dos cinco que foram cumpridos nesta quarta, seis pessoas já se encontravam presas. Os demais alvos da operação estão foragidos.

A Justiça também expediu 26 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e em Minas Gerais. Foi decretado o bloqueio de R$ 33,6 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 12 imóveis e 103 veículos.

Disputa territorial

A operação foi deflagrada em um momento de recrudescimento da criminalidade violenta na região de Rio Claro, segundo a promotoria. O MP-SP relata o acirramento de disputas territoriais entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e uma organização rival depois que uma nova liderança se aliou ao Comando Vermelho.

As investigações indicaram que o grupo utiliza veículos com fundo falso para o transporte de ilícitos, além de empresas de fachada e laranjas para a lavagem de dinheiro.

Os investigadores acreditam que a movimentação financeira dessa organização criminosa é vultosa, com registros de circulação superiores a R$ 1,19 milhão em menos de um mês.

Para lavar capitais, eram utilizadas contas de pessoas físicas e jurídicas, como construtoras e consultorias, além de contas de passagem, abertas em nome de terceiros. As transações eram feitas via Pix, TED e depósitos em dinheiro, o que dificulta o rastreamento.

A operação recebeu o nome de Linea Rubra (Linha Vermelha). Segundo o Ministério Público, o nome "representa a imposição de um limite ao avanço do Comando Vermelho no estado de São Paulo".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Obra é viabilizada pela união entre governo do Estado, empresários e comunidade local -Foto: Ascom Selt
Estradas Há 3 horas

Com investimento de R$ 4 milhões pelo programa de abatimento do ICMS, pavimentação avança na ERS-505, em Santa Maria

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (11/3), o início das obras de pavimentação asfáltica de mais um trecho da ERS-505, no acesso ao d...
Geral Há 4 horas

Rompimento de reservatório da Sabesp provoca uma morte em Mairiporã

Sete pessoas ficaram feridas no município que fica na Grande São Paulo
Geral Há 5 horas

PF faz operação para combater apologia ao nazismo na internet

Alvo era homem morador de Americana, em São Paulo

 -
Planejamento Há 6 horas

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou, na terça-feira (10/3), o Painel da Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul , ferramenta digital que reúne infor...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho

Salvino Oliveira Barbosa é ex-secretário municipal da Juventude

