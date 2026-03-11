Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com investimento de R$ 4 milhões pelo programa de abatimento do ICMS, pavimentação avança na ERS-505, em Santa Maria

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (11/3), o início das obras de pavimentação asfáltica de mais um trecho da ERS-505, no acesso ao d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/03/2026 às 17h38
Com investimento de R$ 4 milhões pelo programa de abatimento do ICMS, pavimentação avança na ERS-505, em Santa Maria
Obra é viabilizada pela união entre governo do Estado, empresários e comunidade local -Foto: Ascom Selt

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (11/3), o início das obras de pavimentação asfáltica de mais um trecho da ERS-505, no acesso ao distrito de Santa Flora, em Santa Maria, na região Central. A ordem para o início do serviço foi assinada durante ato realizado no município, com a presença do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A obra contará com investimento de R$ 4 milhões e integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA) , viabilizado por meio de parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada para a execução de obras de pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. A intervenção será realizada no segmento que liga o entroncamento com a BR-392 ao distrito de Santa Flora. O prazo estimado para a execução dos serviços é de nove meses.

Durante a cerimônia, Costella destacou que o PIAA tem possibilitado a realização de obras aguardadas há décadas por diferentes comunidades do Estado. “Por meio do PIAA, estamos conseguindo acelerar projetos importantes para as regiões do Rio Grande do Sul. A pavimentação melhora as condições de deslocamento, amplia a segurança na rodovia e fortalece a economia local, especialmente em áreas com forte produção agrícola”, avaliou o secretário.

Desenvolvimento regional

Assinatura para obra de acesso asfáltico em Santa Maria
Rodovia serve para escoamento da produção rural -Foto: Ascom Selt

Santa Flora é o maior distrito de Santa Maria e se destaca pelo agronegócio, com destaque para soja, arroz e pecuária. A rodovia é utilizada diariamente tanto por moradores quanto por caminhões utilizados no transporte da produção.

A gerente administrativa de uma das empresas parceiras no projeto, Marina Marzari, ressaltou que a pavimentação representa um avanço histórico para a comunidade local. “Santa Flora é um importante polo produtor e essa estrada tem grande circulação de caminhões e moradores todos os dias”, destacou.

O ato de assinatura da ordem de início dos serviços também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, da prefeita em exercício de Santa Maria, Lúcia Madruga, além de representantes das empresas parceiras no projeto e lideranças locais.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Operação contra o Comando Vermelho prende cinco pessoas em SP

Ação mirou grupo que atuava na região de Rio Claro
Geral Há 4 horas

Rompimento de reservatório da Sabesp provoca uma morte em Mairiporã

Sete pessoas ficaram feridas no município que fica na Grande São Paulo
Geral Há 5 horas

PF faz operação para combater apologia ao nazismo na internet

Alvo era homem morador de Americana, em São Paulo

 -
Planejamento Há 6 horas

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou, na terça-feira (10/3), o Painel da Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul , ferramenta digital que reúne infor...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho

Salvino Oliveira Barbosa é ex-secretário municipal da Juventude

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
68% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 11 minutos

Sessão especial vai celebrar o aniversário de Brasília
Senado Federal Há 11 minutos

Senado confirma adesão do Brasil a acordo para remoção de destroços no mar
Senado Federal Há 11 minutos

Adiado depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Senado Federal Há 11 minutos

Estatuto dos Direitos do Paciente vai a sanção
Justiça Há 11 minutos

Zanin será novo relator de pedido de criação da CPI do Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,16%
Euro
R$ 5,96 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,275,82 +0,62%
Ibovespa
183,969,34 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias