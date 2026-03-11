Com investimento de R$ 4 milhões pelo programa de abatimento do ICMS, pavimentação avança na ERS-505, em Santa Maria

Obra é viabilizada pela união entre governo do Estado, empresários e comunidade local -Foto: Ascom Selt

O governo do Estado autorizou, nesta quarta-feira (11/3), o início das obras de pavimentação asfáltica de mais um trecho da ERS-505, no acesso ao distrito de Santa Flora, em Santa Maria, na região Central. A ordem para o início do serviço foi assinada durante ato realizado no município, com a presença do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A obra contará com investimento de R$ 4 milhões e integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (PIAA) , viabilizado por meio de parceria entre o governo do Estado e a iniciativa privada para a execução de obras de pavimentação e melhorias na infraestrutura viária. A intervenção será realizada no segmento que liga o entroncamento com a BR-392 ao distrito de Santa Flora. O prazo estimado para a execução dos serviços é de nove meses.

Durante a cerimônia, Costella destacou que o PIAA tem possibilitado a realização de obras aguardadas há décadas por diferentes comunidades do Estado. “Por meio do PIAA, estamos conseguindo acelerar projetos importantes para as regiões do Rio Grande do Sul. A pavimentação melhora as condições de deslocamento, amplia a segurança na rodovia e fortalece a economia local, especialmente em áreas com forte produção agrícola”, avaliou o secretário.

Desenvolvimento regional

Rodovia serve para escoamento da produção rural - Foto: Ascom Selt

Santa Flora é o maior distrito de Santa Maria e se destaca pelo agronegócio, com destaque para soja, arroz e pecuária. A rodovia é utilizada diariamente tanto por moradores quanto por caminhões utilizados no transporte da produção.

A gerente administrativa de uma das empresas parceiras no projeto, Marina Marzari, ressaltou que a pavimentação representa um avanço histórico para a comunidade local. “Santa Flora é um importante polo produtor e essa estrada tem grande circulação de caminhões e moradores todos os dias”, destacou.

O ato de assinatura da ordem de início dos serviços também contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, da prefeita em exercício de Santa Maria, Lúcia Madruga, além de representantes das empresas parceiras no projeto e lideranças locais.