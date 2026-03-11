Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rompimento de reservatório da Sabesp provoca uma morte em Mairiporã

Sete pessoas ficaram feridas no município que fica na Grande São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 16h07

Uma pessoa morreu e sete ficaram feridas após um reservatório de água da Sabesp, empresa de saneamento de São Paulo, ter se rompido na manhã desta quarta-feira (11) na cidade de Mairiporã, na Grande São Paulo. A estrutura no bairro Capoavinha ainda estava em construção.

Segundo a Sabesp, a vítima era um homem de 45 anos, colaborador da empresa que havia sido contratado para executar a obra. Em nota, a Sabesp lamentou a morte do colaborador e manifestou solidariedade aos moradores de Mairiporã que foram impactados pelo acidente.

De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, o rompimento da estrutura ocorreu por volta das 10h57 e prejudicou pelo menos três residências e dez veículos que foram atingidos por uma grande quantidade de água.

“Desde os primeiros momentos após a ocorrência, a Sabesp mobilizou equipes operacionais, de assistência social e de atendimento emergencial para prestar todo o apoio necessário à família do colaborador, às pessoas feridas e às famílias atingidas na região. A diretoria da companhia acompanha diretamente a situação e determinou prioridade total ao atendimento das vítimas e dos moradores afetados”, informou a Sabesp.

A companhia também informou que iniciou uma investigação interna sobre as causas do acidente e que vai “ressarcir todos os prejuízos causados pela ocorrência”.

O governo de São Paulo também lamentou a morte do colaborador da Sabesp e disse que está “focado em cuidar de todos e garantir prioridade neste momento para o atendimento às pessoas atingidas e ressarcimento dos prejuízos, tanto para os afetados quanto para o município”.

Segundo a nota do governo paulista, o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), Daniel Narzetti, acompanha o caso junto a técnicos da agência.

A Arsesp, que é responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento, informou que vai iniciar imediatamente “os procedimentos para apurar as causas técnicas do acidente e as circunstâncias que envolveram a realização de testes no local”.

Segundo acidente com morte

Esta é a segunda vez, em menos de um ano, que ocorre um acidente com morte relacionado à Sabesp, companhia que foi privatizada em julho de 2024 .

Em setembro do ano passado, uma mulher morreu em Mauá , na região metropolitana de São Paulo, após uma tubulação da Sabesp cair em sua casa. A Sabesp estava executando uma obra numa adutora para abastecer um reservatório de água.

Enquanto estava no sofá da sala de sua casa, Clelia dos Santos Pimentel, de 79 anos, foi esmagada por um tubo que soltou-se devido ao excesso de peso no momento do içamento da estrutura.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

PF faz operação para combater apologia ao nazismo na internet

Alvo era homem morador de Americana, em São Paulo

 -
Planejamento Há 3 horas

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou, na terça-feira (10/3), o Painel da Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul , ferramenta digital que reúne infor...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho

Salvino Oliveira Barbosa é ex-secretário municipal da Juventude

 Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, exemplifica uma mudança conceitual nas construções durante a Era Vargas -Foto: Laiz Flores/SOP
Obras Há 10 horas

Prédios escolares dos anos Vargas buscavam fortalecer o patriotismo em meio à modernização da forma e dos materiais

A construção de instituições de ensino foi impulsionada nas décadas de 1920 e 1930, acompanhada de uma nova ideia para a educação. Durante o govern...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 17 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

Tenente Portela, RS
30°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
30° Sensação
0.54 km/h Vento
44% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 30 minutos

Kajuru critica ações internacionais de Trump e alerta para impactos globais
Justiça Há 30 minutos

Moraes manda prender ex-integrantes da cúpula da PMDF
Justiça Há 30 minutos

Dino mantém depoimento de Leila Pereira na CPMI do INSS
Saúde Há 30 minutos

Governo do Estado inicia obras de ampliação da UTI do Hospital Governador Celso Ramos
Combustíveis Há 31 minutos

Guerra no Oriente Médio: governo federal vai monitorar mercado de combustíveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,12%
Euro
R$ 5,97 -0,46%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 385,687,05 +0,68%
Ibovespa
183,881,63 pts 0.18%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias