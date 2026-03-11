Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul

O governo do Estado lançou, na terça-feira (10/3), o Painel da Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul , ferramenta digital que reúne infor...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/03/2026 às 13h53
Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul
-

O governo do Estado lançou, na terça-feira (10/3), o Painel da Rede de Proteção da Mulher no Rio Grande do Sul , ferramenta digital que reúne informações sobre serviços de atendimento, orientações legais e canais de denúncia relacionados à violência contra a mulher. O painel foi construído pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), que procedeu à coleta e validação dos dados a serem georreferenciados.

A ferramenta, disponível no portal de Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE) , organiza dados da rede de proteção e disponibiliza orientações sobre direitos, medidas protetivas e formas de buscar apoio institucional. Também está incluído um mapa interativo para localização de serviços no território gaúcho e acesso a links para registro de ocorrência e busca de atendimento jurídico ou de saúde.

Para a titular da SPGG, Danielle Calazans, a organização das informações em uma plataforma única busca facilitar o acesso das mulheres aos serviços disponíveis. “A disponibilização do painel integra a estratégia do governo do Estado de ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção. A ferramenta reúne serviços, orientações e canais de atendimento que podem auxiliar mulheres a identificar situações de violência e buscar apoio institucional”, afirmou a secretária.

A secretária-adjunta da Mulher, Viviane Viegas, defende que o Painel da Rede de Proteção da Mulher vai contribuir para o acesso às informações de contato e geolocalização da rede de atendimento e proteção no Estado. “Ter esses dados num lugar só, de modo atualizado e sistematizado, vai facilitar, e muito, o acesso das mulheres às informações dos serviços e o acesso aos municípios e órgãos públicos para a construção de políticas públicas”, ressaltou.

Tipos de violência previstos em lei

A plataforma apresenta informações sobre as formas de violência doméstica e familiar previstas na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). Entre elas estão violência física, moral, patrimonial, sexual e psicológica. O conteúdo descreve as características de cada tipo de violência e orienta sobre caminhos institucionais para denúncia e busca de proteção.

Medidas protetivas de urgência

O painel também reúne orientações sobre as medidas protetivas de urgência previstas na legislação. Entre as possibilidades estão o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato ou aproximação da vítima, a suspensão do porte de arma e restrições de convivência com dependentes. A plataforma informa ainda como solicitar a concessão, prorrogação ou alteração dessas medidas por meio do Juizado de Violência Doméstica, da Defensoria Pública ou do Ministério Público.

Canais de denúncia e rede de atendimento

O sistema reúne canais de denúncia e atendimento utilizados em situações de violência. Entre eles estão o Disque 180, da Central de Atendimento à Mulher, o telefone 190, da Brigada Militar, para emergências, além do Disque 181 e do Disque 197, destinados a denúncias de segurança pública.

Também estão disponíveis informações sobre serviços de apoio, como o Disque 100, voltado a violações de direitos humanos, o canal Escuta Lilás, atendimento da Defensoria Pública e o Samu (192) para emergências médicas. Além dessas orientações, o painel disponibiliza um mapa com serviços da rede de proteção no Estado e links para registro de ocorrência em ambiente digital.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Vereador do Rio é preso suspeito de ligação com o Comando Vermelho

Salvino Oliveira Barbosa é ex-secretário municipal da Juventude

 Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, exemplifica uma mudança conceitual nas construções durante a Era Vargas -Foto: Laiz Flores/SOP
Obras Há 7 horas

Prédios escolares dos anos Vargas buscavam fortalecer o patriotismo em meio à modernização da forma e dos materiais

A construção de instituições de ensino foi impulsionada nas décadas de 1920 e 1930, acompanhada de uma nova ideia para a educação. Durante o govern...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 14 horas

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

 -
Segurança Pública Há 17 horas

Rio Grande do Sul registra queda histórica nos roubos a pedestre e de veículos em fevereiro

O Rio Grande do Sul voltou a apresentar resultados expressivos na redução dos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual...
Geral Há 18 horas

Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Municípios de Tucuruí e Parauapebas recebem sinal digital da emissora

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 32°
31° Sensação
1.76 km/h Vento
50% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Senado Federal Há 5 minutos

CAS aprova campanhas e ações públicas contra sedentarismo
Agricultura Há 5 minutos

Eduardo Leite apresenta ao ministro da Agricultura plano para ampliar irrigação no RS com prorrogação da dívida com a União
Câmara Há 5 minutos

Comissão de Trabalho aprova projeto que inclui sindicatos no regime do Simples Nacional
Planejamento Há 5 minutos

Governo do Estado lança painel digital da Rede de Proteção à Mulher no Rio Grande do Sul
Câmara Há 20 minutos

Comissão aprova criação de adicional de 30% para profissionais de saúde em áreas de risco e conflito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,16 -0,18%
Euro
R$ 5,97 -0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 386,132,10 +0,85%
Ibovespa
183,177,66 pts -0.15%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias