Quarta, 11 de Março de 2026
18°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/03/2026 às 00h08
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

  • 27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada
  • 2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet , no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Segurança Pública Há 6 horas

Rio Grande do Sul registra queda histórica nos roubos a pedestre e de veículos em fevereiro

O Rio Grande do Sul voltou a apresentar resultados expressivos na redução dos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual...
Geral Há 7 horas

Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Municípios de Tucuruí e Parauapebas recebem sinal digital da emissora

 Inaugurada em 27 de fevereiro, a unidade Tudo Fácil Canoas também deve atender cidadãos de municípios próximos -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 8 horas

Unidade Tudo Fácil de Canoas registra mais 800 atendimentos durante a primeira semana de atuação

A Unidade Tudo Fácil de Canoas, na Região Metropolitana, registrou 816 atendimentos entre 2 e 7 de março, período que compreende sua primeira seman...

 Secretário Juvir Costella assinou início de obras que devem fortalecer desenvolvimento econômico e turístico da região -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Estradas Há 8 horas

Governo Leite autoriza obra de acesso asfáltico de R$ 4 milhões em São João do Polêsine

O governo do Estado assinou, nesta terça-feira (10/3), em evento realizado em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, a ordem de início dos ...
Geral Há 9 horas

Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP

Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 32°
21° Sensação
1.13 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.97mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
30° 17°
Sexta
33° 17°
Sábado
34° 17°
Domingo
34° 18°
Segunda
35° 19°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que restringe divulgação de imagens de vítimas de crime ou de acidente
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova regime de urgência para sete projetos de lei
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova aumento de pena para lesão corporal grave contra mulheres
Senado Federal Há 3 horas

Senado aprova realização de sessão de debates temáticos e sessões especiais
Saúde Há 3 horas

Anvisa libera medicamentos para diabetes, câncer de mama e angioedema

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,23%
Euro
R$ 5,98 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,033,96 -0,69%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2982 (10/03/26)
02
35
41
46
49
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6972 (10/03/26)
12
13
25
33
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3632 (10/03/26)
01
02
03
05
06
09
10
15
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias