Rio Grande do Sul registra queda histórica nos roubos a pedestre e de veículos em fevereiro

O Rio Grande do Sul voltou a apresentar resultados expressivos na redução dos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, em fevereiro deste ano, os casos de roubo a pedestre, roubo de veículos, abigeatos e ocorrências em estabelecimentos comerciais registraram os menores índices da série histórica, iniciada em 2010.

Os roubos a pedestre diminuíram 33%, na comparação com fevereiro de 2025, passando de 1.028 para 692. Já os roubos de veículos caíram de 163 para 94, representando uma queda de 42%. As ocorrências em estabelecimentos comerciais, por sua vez, recuaram 32%, de 331 para 224. No campo, os abigeatos tiveram retração de 27% (de 232 para 170).

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo despencaram 83% (de 48 para 8), em relação a fevereiro de 2025. Os delitos em estabelecimentos bancários oscilaram de zero para quatro casos.

Queda nos crimes violentos

Uma das prioridades do governo Eduardo Leite, a segurança pública gaúcha também registrou queda de 13% nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), que passaram de 106 para 92. Já os homicídios dolosos caíram de 87 para 72 - redução de 17%.

O número de latrocínios não oscilou, permanecendo em dois casos, enquanto os feminicídios subiram de quatro para nove. O crime é um dos mais desafiadores para a segurança pública, por ocorrer predominantemente dentro dos lares.

Carnaval mais seguro

No tradicional mês do carnaval, os cidadãos aproveitaram a folia com mais segurança. Os festejos de 2026 foram os mais seguros da história, com os menores números de mortes violentas, roubos a pedestres e roubos de veículos. Os dados englobam o período de sexta-feira (13/2) a terça-feira (17) de Carnaval.

Neste ano, foram 20 casos de CVLI, o que representa uma queda de 64% em relação a 2010, quando houve 56 casos. No comparativo com o ano passado, que registrou 23 ocorrências, houve redução de 13%.

Além disso, foram contabilizados 61 casos de roubo a pedestre em 2026. Comparado a 2017, ano do pico de ocorrências (896), o índice despencou 93%. Em relação ao primeiro ano da série, em 2010, que registrou 415 delitos, a redução foi de 85%.

Por fim, o Carnaval deste ano registrou 13 roubos de veículos, o que representa um recuo de 95% em relação a 2017 (pico neste tipo de ocorrência com 257) e 90% na comparação com 2010, que teve 133 casos.