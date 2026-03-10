Quarta, 11 de Março de 2026
19°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul registra queda histórica nos roubos a pedestre e de veículos em fevereiro

O Rio Grande do Sul voltou a apresentar resultados expressivos na redução dos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/03/2026 às 20h52
Rio Grande do Sul registra queda histórica nos roubos a pedestre e de veículos em fevereiro
-

O Rio Grande do Sul voltou a apresentar resultados expressivos na redução dos indicadores de criminalidade. Conforme dados do Observatório Estadual da Segurança Pública, em fevereiro deste ano, os casos de roubo a pedestre, roubo de veículos, abigeatos e ocorrências em estabelecimentos comerciais registraram os menores índices da série histórica, iniciada em 2010.

Os roubos a pedestre diminuíram 33%, na comparação com fevereiro de 2025, passando de 1.028 para 692. Já os roubos de veículos caíram de 163 para 94, representando uma queda de 42%. As ocorrências em estabelecimentos comerciais, por sua vez, recuaram 32%, de 331 para 224. No campo, os abigeatos tiveram retração de 27% (de 232 para 170).

Além disso, as ocorrências em transporte coletivo despencaram 83% (de 48 para 8), em relação a fevereiro de 2025. Os delitos em estabelecimentos bancários oscilaram de zero para quatro casos.

Queda nos crimes violentos

Uma das prioridades do governo Eduardo Leite, a segurança pública gaúcha também registrou queda de 13% nos crimes violentos letais e intencionais (CVLI), que passaram de 106 para 92. Já os homicídios dolosos caíram de 87 para 72 - redução de 17%.

O número de latrocínios não oscilou, permanecendo em dois casos, enquanto os feminicídios subiram de quatro para nove. O crime é um dos mais desafiadores para a segurança pública, por ocorrer predominantemente dentro dos lares.

Carnaval mais seguro

No tradicional mês do carnaval, os cidadãos aproveitaram a folia com mais segurança. Os festejos de 2026 foram os mais seguros da história, com os menores números de mortes violentas, roubos a pedestres e roubos de veículos. Os dados englobam o período de sexta-feira (13/2) a terça-feira (17) de Carnaval.

Neste ano, foram 20 casos de CVLI, o que representa uma queda de 64% em relação a 2010, quando houve 56 casos. No comparativo com o ano passado, que registrou 23 ocorrências, houve redução de 13%.

Além disso, foram contabilizados 61 casos de roubo a pedestre em 2026. Comparado a 2017, ano do pico de ocorrências (896), o índice despencou 93%. Em relação ao primeiro ano da série, em 2010, que registrou 415 delitos, a redução foi de 85%.

Por fim, o Carnaval deste ano registrou 13 roubos de veículos, o que representa um recuo de 95% em relação a 2017 (pico neste tipo de ocorrência com 257) e 90% na comparação com 2010, que teve 133 casos.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP-RS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 horas

Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Municípios de Tucuruí e Parauapebas recebem sinal digital da emissora

 Inaugurada em 27 de fevereiro, a unidade Tudo Fácil Canoas também deve atender cidadãos de municípios próximos -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG
Planejamento Há 5 horas

Unidade Tudo Fácil de Canoas registra mais 800 atendimentos durante a primeira semana de atuação

A Unidade Tudo Fácil de Canoas, na Região Metropolitana, registrou 816 atendimentos entre 2 e 7 de março, período que compreende sua primeira seman...

 Secretário Juvir Costella assinou início de obras que devem fortalecer desenvolvimento econômico e turístico da região -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt
Estradas Há 5 horas

Governo Leite autoriza obra de acesso asfáltico de R$ 4 milhões em São João do Polêsine

O governo do Estado assinou, nesta terça-feira (10/3), em evento realizado em Vale Vêneto, distrito de São João do Polêsine, a ordem de início dos ...
Geral Há 5 horas

Laudo do IML aponta lesões na face e pescoço de policial baleada em SP

Gisele Alves Santana foi encontrada em casa com um tiro na cabeça

 © MST/Divulgação
Geral Há 6 horas

Contra violência e por reforma agrária, mulheres do MST ocupam terras

Latifúndios foram palco de crimes como trabalho escravo e grilagem

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 30°
23° Sensação
1.51 km/h Vento
88% Umidade
22% (0.33mm) Chance chuva
06h33 Nascer do sol
18h57 Pôr do sol
Quarta
25° 16°
Quinta
29° 16°
Sexta
32° 17°
Sábado
32° 17°
Domingo
33° 19°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 2 horas

Ataques a Maria da Penha tentam enfraquecer conquistas, diz Instituto
Justiça Há 2 horas

Ministro suspende julgamento que pode cassar governador do Rio
Direitos Humanos Há 2 horas

Alunos do Pedro II pedem aulas para enfrentar a violência de gênero
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova uso imediato de tornozeleira eletrônica por agressor de mulher que permaneça em risco
Senado Federal Há 3 horas

Vai à sanção projeto que facilita tratar câncer com imunoterapia no SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,15 -0,23%
Euro
R$ 5,98 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,814,82 -0,48%
Ibovespa
183,447,00 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2981 (07/03/26)
15
22
27
32
50
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6971 (09/03/26)
27
56
64
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3631 (09/03/26)
04
07
08
09
12
13
14
15
16
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2897 (09/03/26)
09
11
19
24
25
31
38
43
46
47
48
66
69
70
73
83
84
88
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2934 (09/03/26)
03
12
20
36
40
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias