Em parceria com EBC, TV Cultura do Pará amplia sinal no estado

Em parceria com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa) promoveu, nesta terça-feira (10), a reunião para marcar a expansão do sinal da TV Cultura do Pará para os municípios de Tucuruí e Parauapebas.
O lançamento aconteceu na capital Belém e marcou ainda a entrada oficial da Rádio Cultura FM do Pará na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).
A cerimônia contou com a presença da gerente-executiva de Integração de Conteúdos e Rede da EBC, Lidia Neves; do presidente da Funtelpa, Miro Sanova; do assessor da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), Marco Konopacki, além de outras autoridades e gestores da Funtelpa.
"Nós estamos muito felizes com essa expansão da Funtelpa que vai ampliar o sinal digital para 27 municípios paraenses, começando por Parauapebas e Tucuruí. A Fundação tem sido uma importante parceira no Brasil Digital, programa do Governo do Brasil que tem investido mais de R$ 250 milhões no fortalecimento da comunicação pública”, afirma Lidia Neves.
Segundo ela, a Funtelpa é uma parceira histórica da EBC nas ações de conteúdo, e contribui desde 2008 com a grade de programação e jornalismo da TV Brasil, além do trabalho conjunto em grandes coberturas, como COP30.
"É momento também de celebrar a entrada oficial da Rádio Cultura FM na RNCP, retransmitindo quatro horas diárias da programação da Rádio Nacional, emissora que neste ano completa 90 anos de existência", complementa a gerente-executiva.
A RNCP é uma rede de emissoras de rádio e televisão parceiras da EBC. O principal objetivo é promover a comunicação pública em âmbito nacional, oferecendo conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento para a população brasileira.
Em 2026, RNCP passará por uma expansão histórica. Apenas em março, estão previstas 12 novas emissoras que passarão a integrar a rede em diferentes regiões do país.
A TV Cultura do Pará integra a RNCP desde 2008, levando diariamente para a tela da TV Brasil conteúdos que mostram a cultura e as perspectivas do estado; ao mesmo tempo em que retransmite a programação da TV Brasil para a Região Norte.
Com a expansão, as duas emissoras ampliam a oferta de informação qualificada e de interesse público para os moradores de Tucuruí, pelo canal 3.1, e de Parauapebas, pelo canal 2.1.
A expansão foi viabilizada pelo programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações (MCom), e fortalece a presença da comunicação pública no interior do Pará. Em Tucuruí, o investimento federal foi de R$ 849.990,00, com potencial de alcance superior a 225 mil habitantes do município e de cidades vizinhas. Em Parauapebas e região, o investimento soma R$ 883.980,00, beneficiando mais de 152 mil pessoas.
“O Brasil Digital veio para salvar a Funtelpa. Foi um apoio essencial para a digitalização da TV Cultura do Pará. Essa iniciativa tem sido uma grande parceria com a EBC e estamos com a intenção de implementar o quanto antes. Tenho pedido para acelerá-la, pois o Brasil Digital é nossa prioridade. Temos cada vez mais aproximado a Funtelpa da EBC”, pontua o presidente Miro Sanova.
O Programa Brasil Digital foi criado para financiar a expansão dos sinais das emissoras da RNCP e da Rede Legislativa de TV. Nesta terça-feira (10), também foi inaugurado o canal 14 da Rede Legislativa de TV, em Parauapebas, e o canal 9 da Rede Legislativa, em Tucuruí.
Novos canais em Parauapebas
Novos canais em Tucuruí
A Rádio Cultura FM do Pará passou a integrar oficialmente a RNCP. Com o contrato de adesão firmado, a Funtelpa vai realizar a transmissão dos sinais da EBC pela frequência do veículo (93,7 MHz) e por transmissão digital via aplicativo próprio, cobrindo os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará.
A Rádio Cultura FM já mantinha parceria com a EBC na cobertura do jornalismo diário e em grandes eventos, como a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). A integração à RNCP amplia a presença e o alcance da comunicação pública no estado do Pará.
A emissora também vai retransmitir quatro horas diárias da programação da Rádio Nacional, garantindo a circulação de conteúdos nacionais de interesse público.
Para a gerente da RNCP-Rádios na EBC, Luciana Couto, a parceria representa um avanço estratégico na região Norte ao reforçar a integração entre emissoras públicas de rádio.
“Ampliar a diversidade de vozes e garantir à população paraense maior acesso à conteúdos educativos, culturais, informativos e de cidadania é papel da RNCP. A formalização também fortalece a cooperação técnica e o intercâmbio de produções entre as emissoras que compõem a Rede”, explica.